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تقديم مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديم مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة



القدس المحتلة / سما /

 أفاد موقع 0404 العبري، اليوم الأربعاء، أن عضو الكنيست عن حزب الليكود، شلومو قاري، قدم مشروع قانون لحل الكنيست الـ24، واجراء انتخابات جديدة.

وقال قاري: إنه "تم تقديم مشروع القانون لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل ضد اليهودية، وضد سيادة الشعب اليهودي في بلاده، وضد الاستيطان في الضفة، وضد الإسرائيليين من خلال ميزانية ضخمة غير مسبوقة، وغير مجتمعية، تضر بالجميع".

وأضاف، "تم تقديم الاقتراح أيضًا، نظرًا لخطر وجود أول حكومة معادية للصهيونية في إسرائيل، وهي حكومة وائتلاف تعرض فيه العناصر المعادية للصهيونية للخطر وجود دولة يهودية وديمقراطية".

وأوضح، أن "سلوك النظام السياسي يقدم واقعًا وفقًا له استنفدت الكنيست الرابعة والعشرون نفسها، والحل الوحيد هو حل الكنيست، مع إعادة زمام الأمور إلى الإسرائيليين لتشكيل قيادة جديدة تعمل من أجل تأمين مستقبل الدولة اليهودية الصهيونية".

وأردف قائلًا: "إننا في إسرائيل ندرك أن تركيبة الحكومة الحالية، وأفكارها وأفعالها، تعرض إسرائيل للخطر، وفي الانتخابات القادمة سيعيد الثقة التي ستسمح للمعسكر الوطني بقيادة الليكود ونتنياهو بالفوز وتشكيل حكومة صهيونية في إسرائيل".

#حزب الليكود #قانون حل الكنيست #اسرائيل

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