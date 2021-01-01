CDC: ضعاف المناعة قد يحتاجون لجرعة رابعة

واشنطن /سما/

أكد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" أن الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية تؤدى إلى ضعف المناعة بشكل معتدل أو شديد قد يحتاجون لجرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا.

وسمح مركز السيطرة على الأمراض بجرعة ثالثة لبعض الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة من سن 18 وما فوق في أغسطس الماضى.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن جرعة ثالثة كانت ضرورية لأن ناقصي المناعة ربما لم يكن لديهم استجابة مناعية كاملة من الجرعتين الأوليين.

وأظهرت دراسة سابقة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الذين تم تطعيمهم كانوا أكثر عرضة بنسبة 485 مرة لأن ينتهي بهم المطاف في المستشفى أو يموتون من كورونا مقارنة بمعظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

في دراسات صغيرة، قال مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، إن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الملقحين بالكامل يمثلون حوالي 44٪ من الحالات المتقدمة التي تتطلب دخول المستشفى.

والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة هم أيضًا أكثر عرضة لنقل الفيروس إلى الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بهم.

كما سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بجرعات معززة لجميع اللقاحات الثلاثة المتاحة في أمريكا لبعض الأشخاص، منهم من يعاني من ضعف المناعة، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض.

وأظهرت الأبحاث أن الجرعة المعززة، عززت استجابة الجسم المضاد للقاح لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

هذا من شأنه أن يجعل الجرعة الرابعة بعد ستة أشهر على الأقل من إكمال الجرعة الثالثة.

ويشمل الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بشكل معتدل إلى شديد أولئك الذين يخضعون لعلاج السرطان النشط لسرطان الدم أو الأورام، وزرع أعضاء معينة ومتلقي الخلايا الجذعية، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المتقدم أو غير المعالج، وأولئك الذين يتناولون جرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات أو الأدوية الأخرى التي قد يقمع جهاز المناعة لديهم.

يجب أن يحصل الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والذين حصلوا على جرعة واحدة من جرعة جونسون آند جونسون على جرعة معززة بعد شهرين على الأقل من لقاحهم الأولي.

وقال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إن الأشخاص الذين يختارون لقاح موديرنا كمعزز ، حتى لو تلقوا لقاحًا مختلفًا كجرعة أولى ، يجب أن يحصلوا على نصف جرعة تم التصريح بها كتعزيز للقاح موديرنا.

و يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأشخاص الذين يعانون من حالات تهدد جهاز المناعة لديهم بمحاولة تجنب الازدحام والأماكن سيئة التهوية ، ويجب عليهم ارتداء قناع في الأماكن العامة الداخلية حتى لو حصلوا على التطعيم.