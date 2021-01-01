هنية يهنئ حسن الغانم لانتخابه رئيسًا لمجلس الشورى في قطر

الدوحة/سما/

تقدم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، بالتهنأة بسعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشورى في قطر.

وأشاد رئيس "حماس"، هنية، خلال اتصال هاتفي، برئيس مجلس الشورى، الغانم، بهذه التجربة الديمقراطية التي ترسخها دولة قطر أميرًا وشعبًا، متمنيًا له وللمجلس النجاح والتوفيق في خدمة دولة قطر وقضية فلسطين.

من جانبه، عبّر الغانم، عن شكره لهذا الاتصال، واعتزازه بالأشقاء في فلسطين وغزة الصامدة، مؤكدًا موقف قطر الثابت الداعم والمساند على الدوام.