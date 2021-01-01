الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء في منشآت بواد رحال جنوب بيت لحم

بيت لحم/سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم ووقف البناء بغرف زراعية وبركسات لتربية المواشي والأغنام وبئر للمياه في قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر محلية ، إن الاحتلال أخطر بهدم أربع غرف زراعية تعود للمواطنين فؤاد سعيد شوشة ومحمد عبد الفتاح شوشة ونبيل سعيد شوشة، و"بركسين" يملكهما جلال رجا زيادة وعبد الله خضر زيادة، وإضافة بناء لمنزل شريف ناجي خلاوي، بحجة عدم الترخيص.

وأضافت انه تم إخطار بوقف البناء لمنزلين في طور التأسيس من خلال انشاء القواعد يعودان للمواطنين ميمون محمد خليل خلاوي ومنير اسماعيل خلاوي، وبئرا للمواطن زهير خضر زيادة، بحجة عدم الترخيص.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت اليوم الأربعاء، عددا من المزارعين بوقف العمل في أراضيهم الزراعية في منطقة "جبل أبو زيد" بقرية أرطاس جنوب بيت لحم.