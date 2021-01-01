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بعد شهر ونصف من إصابته الخطيرة..

الضابط الإسرائيلي المُصاب في اشتباك جنين يعود للمستشفى

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابط الإسرائيلي المُصاب في اشتباك جنين يعود للمستشفى



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بعد حوالي شهر من إصابته في اشتباك جنين تم نُقل النقيب د. من الوحدة الخاصة بالجيش الإسرائيلي "دوفدوفان" إلى المستشفى.
 
وذكرت الصحيفة أن النقيب دخل مستشفى تل هشومير من أجل خضوعه لإعادة التأهيل بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.
 
وأشارت إلى أن النقيب أصيب بجروح خطيرة بالرصاص وكان في خطر الموت، وخضع لعدد من العمليات الجراحية المعقدة وأدخل المستشفى فترة في وحدة العناية المركزة بمستشفى رمبام حتى صباح اليوم نقل إلى إعادة التأهيل.
 
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 26 سبتمبر الماضي عن إصابة اثنين من عناصر وحدة دوفدوفان ضابط وجندي بجراح خطيرة خلال اشتباك مسلح في قرية برقين جنوب غربي مدينة جنين خلال عملية عسكرية ادعى أنها لإحباط خلية عسكرية لحماس.
 يذكر إلى أن الضابط استعاد وعيه مطلع أكتوبر الماضي بعد عدة عمليات أجريت له عقب إصابته الخطيرة.

#اسرائيل #اشتباكات جنين #دوفدوفان #الجيش الإسرائيلي

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