بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر رفح

رفح/سما/

هاجمت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مراكب الصيادين في بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال فتحت النار وخراطيم المياه صوب مراكب الصيادين الراسية قبالة ميناء رفح، قبل أن تستولي على مركبي صيد صغيرين "حسكة إنارة".

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي التنغيص على الصيادين في بحر قطاع غزة من شماله إلى جنوبه وتمنعهم من ممارسة عملهم من خلال إطلاق النار على مراكبهم وتمزيق شباك الصيد وإتلاف المعدات الخاصة بهم ، وهو ما أدى كذلك إلى استشهاد وجرح العشرات منهم على مدار السنوات الماضية.