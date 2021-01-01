"الأولمبي" يستعد لمواجهة تركمانستان في افتتاح مبارياته بتصفيات آسيا

رام الله/سما/

يستعد منتخبنا الوطني الأولمبي، لمواجهة نظيره منتخب تركمانستان، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غدٍ الخميس، على ستاد الملك عبد الله الثاني بالعاصمة الأردنية، عمّان، في افتتاح مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة آسيا تحت 23 عاما 2022.

ووضعت القرعة منتخبنا الأولمبي خلال التصفيات ضمن المجموعة السادسة إلى جانب تركمانستان والأردن المُضيفة لمباريات هذه المجموعة.

وباشر منتخبنا الأولمبي بقيادة المدير الفني إيهاب أبو جزر تدريباته على ملعب الكرامة التدريبي، والتي تركزت على الجانبين الفني والبدني.

وشارك منتخبنا الأولمبي مؤخرا في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما في السعودية، قبل أن يخوض معسكرا تدريبيا استمر لمدة أسبوع هناك، ليغادر بعد ذلك إلى العاصمة الأردنية لخوض التصفيات الآسيوية تحت 23 عاما.

ويلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي في مباراته الثانية مع شقيقه الأردني في الـ31 من الشهر الجاري.