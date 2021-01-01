  1. الرئيسية
  2. الرياضة

"الأولمبي" يستعد لمواجهة تركمانستان في افتتاح مبارياته بتصفيات آسيا

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأولمبي" يستعد لمواجهة تركمانستان في افتتاح مبارياته بتصفيات آسيا



رام الله/سما/

يستعد منتخبنا الوطني الأولمبي، لمواجهة نظيره منتخب تركمانستان، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غدٍ الخميس، على ستاد الملك عبد الله الثاني بالعاصمة الأردنية، عمّان، في افتتاح مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة آسيا تحت 23 عاما 2022.

ووضعت القرعة منتخبنا الأولمبي خلال التصفيات ضمن المجموعة السادسة إلى جانب تركمانستان والأردن المُضيفة لمباريات هذه المجموعة.

وباشر منتخبنا الأولمبي بقيادة المدير الفني إيهاب أبو جزر تدريباته على ملعب الكرامة التدريبي، والتي تركزت على الجانبين الفني والبدني.

وشارك منتخبنا الأولمبي مؤخرا في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما في السعودية، قبل أن يخوض معسكرا تدريبيا استمر لمدة أسبوع هناك، ليغادر بعد ذلك إلى العاصمة الأردنية لخوض التصفيات الآسيوية تحت 23 عاما.

ويلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي في مباراته الثانية مع شقيقه الأردني في الـ31 من الشهر الجاري.

#المنتخب الأولمبي #فلسطين #تركماستان #تصفيات آسيا

الأكثر قراءة اليوم

للمرة الأولى منذ عام ونصف..الاحتلال يعلن تنسيق خدمات قنصلية لسكان غزة

أول رد فعل إسرائيلي على تفكيك شبكة تجسس للموساد في تركيا:"فيه الكثير من الحقيقة"

راصد جوي يوضح أسباب تأخر موسم الشتاء وطبيعة الحالة الجوية خلال الأيام القادمة

الأسير العارضة يوجه رسالة لأهالي غزة..

هل انتهى شهر العسل بين حكومة بينيت وإدارة بايدن ؟!

السودان: عودة عبد الله حمدوك إلى منزله وسط تعزيزات أمنية لحمايته

جورج قرداحي يثير الجدل باتهام السعودية والإمارات بـ"الاعتداء على اليمن" وميقاتي يرد (فيديو)

الأخبار الرئيسية

قطر

وزير العمل: قطر توافق على استقدام العمالة والكفاءات الفلسطينية

واللا يكشف تفاصيل محادثة متوترة بين وزير الخارجية الأمريكي ووزير الجيش الاسرائيلي

البرهان

“فورين بوليسي” تكشف تفاصيل المحاولة الأخيرة من مبعوث واشنطن لمنع انقلاب البرهان في السودان

6 وفيات و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا و987 حالة تعاف في فلسطين

صحيفة تكشف تفاصيل زيارة الجهاد الى القاهرة والملفات الـ4 الحساسة التي ستُفتح والحرب على رأسها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية