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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس



غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلتين الرابعة والخامسة من كشف رقم (35/2021)، منوهة على المسافرين التواجد تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال العام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر

للاطلاع على كشف (35/2021): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

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