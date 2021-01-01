  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الأرشيف الوطني ينهي مشروع أرشفة وثائق السينما الفلسطينية

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأرشيف الوطني ينهي مشروع أرشفة وثائق السينما الفلسطينية



رام الله / سما /

 أعلن مدير عام الأرشيف الوطني فواز سلامة، عن انتهاء مشروع أرشفة وثائق السينما الفلسطينية الذي تم بالشراكة مع وزارة الثقافة، وذلك انطلاقا من رؤية الحكومة في تعزيز الرواية التاريخية الفلسطينية وجمع وحماية الموروث الثقافي الذي يشكل تاريخ القضية الفلسطينية.

وتسلم المشروع، وفق بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وزير الثقافة أبو سيف الذي أكد أهمية حماية الموروث الثقافي الفلسطيني وبذل المزيد من الجهود في سبيل توثيق الانتاج الفكري والفني الفلسطيني في الداخل والشتات.

وعن تنفيذ المشروع، قال مدير عام الارشيف الوطني، إن هذا المشروع هو عبارة عن أرشفة لخمس مجموعات وثائقية عن تاريخ السينما الفلسطينية يعود تاريخها إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وتمثل عقود واتفاقيات خاصة بالأفلام السنمائية بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع قرار مجلس الوزراء الخاص بتعزيز وإبراز الرواية التاريخية الفلسطينية، باعتبار أن هذه الوثائق ما هي إلا حجر الأساس والسند لهذه الرواية التي تحتاج إلى حمايتها وتثبيت حق الشعب الفلسطيني بها، وبشكل يؤسس لاستراتيجية وطنية جامعة في كافة المجالات لإزاحة وإماطة اللثام عن كذب وتزوير الرواية الإسرائيلية.

وقال سلامة إن الارشيف الوطني، وبتوجيهات من الأمين العام لمجلس الوزراء، عمل بكل جهد على تقييم وفرز هذه الوثائق وترميزها وأرشفتها ومسحها ضوئيا بجودة عالية، مؤكداً أهمية هذه العملية من أجل إتاحة هذه الوثائق للباحثين المهتمين والمؤرخين العاملين في مجال الانتاج الفكري وحماية التراث الفلسطيني في مجالاته المختلفة، ودعا كافة المؤسسات الثقافية المختصة لجمع المزيد من الانتاج الفكري الفني، وخاصة تاريخ السينما الفلسطينية سواء قبل النكبة وبعدها مروراً بالنكسة والثورة الفلسطينية، والأفلام الروائية والكتّاب الفلسطينيين الذي يشكلون رافعة للأدب الوطني قديماً وحديثاً.

الأكثر قراءة اليوم

للمرة الأولى منذ عام ونصف..الاحتلال يعلن تنسيق خدمات قنصلية لسكان غزة

ايران تتوعد اسرائيل برد حاسم للغاية على أي هجوم: لن يكون كوهين قادرا على رؤية نفسه..

أول رد فعل إسرائيلي على تفكيك شبكة تجسس للموساد في تركيا:"فيه الكثير من الحقيقة"

راصد جوي يوضح أسباب تأخر موسم الشتاء وطبيعة الحالة الجوية خلال الأيام القادمة

الأسير العارضة يوجه رسالة لأهالي غزة..

"إلغاء الاتفاق النووي فشل".. ضابطان إسرائيليان يشككان في الاستراتجية تجاه إيران

السودان: عودة عبد الله حمدوك إلى منزله وسط تعزيزات أمنية لحمايته

الأخبار الرئيسية

6 وفيات و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا و987 حالة تعاف في فلسطين

صحيفة تكشف تفاصيل زيارة الجهاد الى القاهرة والملفات الـ4 الحساسة التي ستُفتح والحرب على رأسها

في أعقاب الضغوط الامريكية.. تأجيل المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية وبينيت يطالب حزبه بالصمت

تركيا

أول رد فعل إسرائيلي على تفكيك شبكة تجسس للموساد في تركيا:"فيه الكثير من الحقيقة"

هل انتهى شهر العسل بين حكومة بينيت وإدارة بايدن ؟!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية