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المالية: صرف مبالغ عمليات زراعة أطفال الأنابيب لـ 151 موظفًا

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية: صرف مبالغ عمليات زراعة أطفال الأنابيب لـ 151 موظفًا



غزة/ سما /

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف المبالغ الخاصة بعمليات زراعة أطفال الأنابيب لكافة الموظفين المسجلين إلكترونيا حتى 30/9/2021، والذين تم اعتمادهم وفق المعايير المعمول بها، وذلك بناءً على توجيهات لجنة متابعة العمل الحكومي.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن الصرف سيبدأ غداً الخميس عبر بنكي الوطني والانتاج وكافة فروع بنك البريد.

وأضافت أن عدد الموظفين المستفيدين بلغ 151 موظفاً بمبلغ ألف دولار أمريكي، وبقيمة اجمالية (151 ألف دولار).

وذكرت الوزارة، أن صرف هذه المبالغ يأتي ذلك ضمن المساعي الحكومية للتخفيف عن كاهل الموظفين وتصفير قوائم الانتظار لخدمات الصرف من المستحقات.

وأكدت أنها وستواصل جهودها لجدولة الكشوفات الالكترونية المتبقية في كافة البرامج، وصرفها وفق الامكانيات المالية المتاحة.

#المالية بغزة #أطفال الأنابيب

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