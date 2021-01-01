الاحتلال يخطر مجموعة من المزارعين بوقف العمل في أراضيهم جنوب بيت لحم

بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من المزارعين بوقف العمل في أراضيهم الزراعية بقرية أرطاس جنوب بيت لحم.

وقال الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في قرية أرطاس عوض أبو صوي إن سلطات الاحتلال اقتحمت منطقة "جبل أبو زيد" جنوب البلدة، وسلمت المواطن عادل محمد عودة إخطارا بوقف العمل في أرضه سواء بناء جدران استناديه أو استصلاح الأرض، إضافة إلى وضع مجموعة من الإخطارات قرب الطريق الزراعي الذي تم شقه من قبل وزارة الزراعة قبل عدة أشهر.

وأشار أبو صوي إلى أن استهداف منطقة "جبل أبو زيد" البالغة مساحته (1700 دونم)، يشكل خطرا كبيرا على المنطقة برمتها، ويمنع التوسع العمراني الوحيد.