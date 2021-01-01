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جلسة استئناف على قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ للأسير المضرب أبو عكر

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إن محكمة الإستئنافات العسكرية في "عوفر"، قررت عقد جلسة جديدة للمعتقل شادي أبو عكر، المضرب عن الطعام منذ (64) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وأوضح المحامي جواد بولس، أن جلسة استئناف عُقدت اليوم للمعتقل أبو عكر على قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ ومدته 6 شهور، دون حضوره حتّى عن بعد، بسبب وضعه الصحي الصعب، وقررت المحكمة أن تعقد جلسة جديدة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وطلبت من إدارة سجون الاحتلال تقديم تقرير طبي حول وضعه الصحيّ خلال 48 ساعة.

وأكّد بولس، أن المعتقل أبو عكر وإلى جانب رفاقه المعتقلين يواجهون أوضاعًا صحية خطيرة.

وفي سياق متصل، تُعقد يوم غد الخميس جلسة تثبيت للمعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم (72) على التوالي، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال يوم أمس أمر اعتقالٍ إداريّ جديد بحقّه، ومدته 6 شهور، وذلك رغم ما وصل إليه من وضع صحي خطير.

وذكر نادي الأسير أنّ ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداريّ وهم: كايد الفسفوس المضرب منذ (105) أيام، ومقداد القواسمة المضرب منذ (98) يومًا، وعلاء الأعرج (81) يومًا، وهشام أبو هواش (72) يومًا، وشادي أبو عكر(64) يوما، وعيّاد الهريميّ (35) يومًا، إضافة إلى الأسير راتب حريبات المضرب عن الطعام إسنادًا لهم منذ (18) يومًا ويقبع في زنازين سجن "مجدو".

يُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ نحو (500) معتقل بينهم قاصرون.

#نادي الأسير #شادي أبو عكر #الاعتقال الاداري #عوفر #اضراب عن الطعام

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