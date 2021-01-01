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6 وفيات و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا و987 حالة تعاف في فلسطين

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 وفيات و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا و987 حالة تعاف في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 6 وفيات و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و987 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزيرة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 6، طوباس 6، أريحا والأغوار 11، جنين 24، الخليل 38، بيت لحم 10، رام الله والبيرة 25، نابلس 8، طولكرم 2، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 240".

وسجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 10، طوباس 4، أريحا والأغوار 8، جنين 38، الخليل 40، بيت لحم 17، رام الله والبيرة 20، نابلس 35، طولكرم 7، قلقيلية 4، سلفيت 4، قطاع غزة 800".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 190 مريضا، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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