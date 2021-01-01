  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"المواصلات": تقديم 4800 معاملة للاستفادة من حملة تخفيض الترخيص

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المواصلات": تقديم 4800 معاملة للاستفادة من حملة تخفيض الترخيص



غزة/ سما /

قالت وزارة النقل والمواصلات في غزة، إن عدد المعاملات التي جرى تقديمها للاستفادة من حملة التخفيض على ترخيص المركبات بلغ 4800 معاملة خلال أقل من 48 ساعة على انطلاق الحملة.

وذكر مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة خليل الزيان اليوم الأربعاء، أن عدد معاملات الترخيص قبل انطلاق الحملة كان يبلغ عددها من 400 إلى 500 معاملة في اليوم الواحد، لكن بعد حملة التخفيض هناك اقبال كبير ومتزايد على إنجاز معاملات الترخيص.

وفي السياق، ذكر الزيان، أن وزارة النقل والمواصلات قدّمت مبادرة لرئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي لإعفاء الدراجات النارية و"التكاتك" من الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن حملة تخفيض الترخيص تشمل أيضا قوارب الصيد بنسبة 50%.

يشار إلى وزارة النقل والمواصلات أعلنت الأحد الماضي عن جملة من التسهيلات والقرارات الحكومية ضمن خطة الوزارة للتخفيف عن كاهل المواطن في قطاع غزة، وضبط الحالة المروية وتنظيم قطاع النقل التسهيلات للسائقين وخفض رسوم ترخيص المركبات.

وتشمل التسهيلات تخفيض 50% من رسوم ترخيص المركبات بجميع أنواعها، وكذلك تخفيض 50% من رسوم رخصة القيادة، وتفصيلها:

- توحيد رسوم المركبات الملاكي الديزل مع مركبات البنزين، حسب قوة المحرك وسنة الإنتاج.

- خصم نسبة 30% من رسوم ترخيص مركبات البنزين الملاكي.

- خصم نسبة 50% من رسوم ترخيص مركبات العمومي.

- خصم نسبة 50% من رسوم ترخيص مركبات التجاري بجميع أنواعها.

- خصم نسبة 50% من رسوم رخصة القيادة.

- خصم نسبة 50% من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة على جميع المركبات.

#وزارة النقل والمواصلات #الترخيص

الأكثر قراءة اليوم

للمرة الأولى منذ عام ونصف..الاحتلال يعلن تنسيق خدمات قنصلية لسكان غزة

ايران تتوعد اسرائيل برد حاسم للغاية على أي هجوم: لن يكون كوهين قادرا على رؤية نفسه..

اعلام عبري: حمدوك كان يستعد لتوقيع اتفاق التطبيع مع "اسرائيل" لكن البرهان فاجأه بالاعتقال

أول رد فعل إسرائيلي على تفكيك شبكة تجسس للموساد في تركيا:"فيه الكثير من الحقيقة"

راصد جوي يوضح أسباب تأخر موسم الشتاء وطبيعة الحالة الجوية خلال الأيام القادمة

الأسير العارضة يوجه رسالة لأهالي غزة..

"إلغاء الاتفاق النووي فشل".. ضابطان إسرائيليان يشككان في الاستراتجية تجاه إيران

الأخبار الرئيسية

6 وفيات و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا و987 حالة تعاف في فلسطين

صحيفة تكشف تفاصيل زيارة الجهاد الى القاهرة والملفات الـ4 الحساسة التي ستُفتح والحرب على رأسها

في أعقاب الضغوط الامريكية.. تأجيل المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية وبينيت يطالب حزبه بالصمت

تركيا

أول رد فعل إسرائيلي على تفكيك شبكة تجسس للموساد في تركيا:"فيه الكثير من الحقيقة"

هل انتهى شهر العسل بين حكومة بينيت وإدارة بايدن ؟!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية