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"التعليم العالي" و"التربية" تُقرّان مواعيد الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أقرت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، فعاليات الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، والهادفة إلى تعريفهم بالجامعات والكليات الفلسطينية والتخصصات المناسبة المطروحة فيها.

واتفقت الوزارتان خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، على تنظيم الأيام الإرشادية على مرحلتين مراعاة للظروف الصحية التي تفرضها جائحة "كورونا"، وستمتد المرحلة الأولى من الفترة 17/11/2021 وحتى 10/12/2021، وتشمل المحافظات في شمال الضفة وأريحا والأغوار، على أن تكون المرحلة الثانية من 1/2/2022 وحتى 10/3/2022 وتشمل محافظات جنوب الضفة ووسطها.

وقال رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في "التعليم العالي" أيمن هودلي، إن انطلاق الفعاليات سيكون من جامعة القدس، موضحا أن الأيام ستشمل العديد من الفعاليات والأنشطة المرافقة والمعززة، بهدف تقديم الإرشاد اللازم لطلبة الثانوية العامة؛ خاصةً من حيث اختيار التخصصات المناسبة التي يحتاجها سوق العمل.

بدوره، أكد مدير دائرة الإرشاد التربوي في "التربية" بشار عنبوسي، أن هذه الأيام ليستفيد الطلبة من هذه للتعرّف عن قرب على البرامج التي تقدمها الجامعات والكليّات.

وتنظم وزارتا "التعليم العالي" و"التربية" فعاليات الأيام الإرشادية بشكل سنوي، لمساعدة طلبة الثانوية العامة في اختيار التخصصات المناسبة لهم خلال دراستهم الجامعية.

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