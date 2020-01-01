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منظمة الصحة العالمية: وباء كورونا لم ينته بعد

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية: وباء كورونا لم ينته بعد



وكالات / سما /

أكدت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن وباء كورونا لم ينته بعد، فيما دعت الدول إلى الاعتراف بجميع اللقاحات التي وافقت عليها الوكالة.

وتجتمع لجنة الطوارئ الخاصة بكورونا برئاسة الفرنسي، ديدييه حسين، كل 3 شهور لتقييم الوضع الوبائي.

بعد اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، أصدرت بيانًا الثلاثاء أكدت فيه أنه "في حين تم إحراز تقدم من خلال زيادة استخدام لقاحات وعلاجات ضد كورونا، فإن تحليل الوضع الحالي ونمذجات التنبؤ تشير إلى أن الجائحة لم تنته بعد".

وهذه هي اللجنة نفسها التي نصحت في اجتماعها الثاني في 30 كانون الثاني/ يناير 2020، المدير العام لمنظمة الصحة بإعلان حالة طوارئ صحية على صعيد العالم، وهي أعلى مستوى تأهب لمواجهة وباء. وهو ما فعله.

وقالت اللجنة في بيانها الصادر، الثلاثاء، إنها قررت الأسبوع الماضي "بالإجماع أن الوباء لا يزال يشكل حدثًا استثنائيا يلحق الضرر بصحة السكان في العالم ويطرح تهديدا بمواصلة التفشي عالميا والتأثير على حركة التنقل ويتطلب استجابة دولية منسقة".

في توصياتها للدول، لا تزال اللجنة تعارض مبدأ إثبات التلقيح للرحلات الدولية نظرا إلى التوزيع غير المتكافئ للقاحات في العالم.

كما تطلب من الدول "الاعتراف بجميع اللقاحات التي حصلت على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ" من منظمة الصحة العالمية.

حتى الآن وافقت منظمة الصحة العالمية على لقاحي موديرنا وفايزر-بايونتيك ويعتمدان على تقنية الحمض الريبي النووي المرسال ولقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين ولقاح حونسون أند جونسون بالإضافة إلى نسخ مختلفة من لقاح أسترازينيكا.

من المتوقع اتخاذ قرار قريبًا بشأن لقاح كوفاكسين الذي طوره مختبر بهارات بايوتيك الهندي.

#منظمة الصحة العالمية #وباء كورونا #فيروس كورونا #كورونا

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