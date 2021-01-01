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شاهد انطلاق السيارة الصينية الطائرة

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد انطلاق السيارة الصينية الطائرة



وكالات / سما /

أطلقت شركة "إتش تي إيرو" (HT Aero)، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة "إكس بينغ" (Xpeng) الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية، سيارة جديدة تقول إنها يمكنها الطيران بجانب القيادة على الطرق.

وتقول الشركة إن السيارة غير متوفرة تجاريا في الوقت الحالي ولكنها تخطط لإطلاقها في عام 2024، مشيرة إلى أن التصميم النهائي قد يتغير.

وأوضحت الشركة أن سيارة "إتش تي إيرو" ستتميز بتصميم خفيف الوزن ومراوح طيران قابلة للطي والتي ستسمح للسيارة بالقيادة على الطرق ثم الطيران بمجرد فتح المراوح.

ونوهت الشركة بأن السيارة ستحتوي على عدد من ميزات السلامة بما في ذلك المظلات.

وجمعت شركة "إتش تي إيرو" 500 مليون دولار الأسبوع الماضي من عدد من المستثمرين الخارجيين بما في ذلك شركات رأس المال الاستثماري البارزة.

وحظيت السيارات الطائرة -التي يطلق عليها أيضًا مركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية- باهتمام كبير من شركات صناعة السيارات والشركات الناشئة.

ومع ذلك، هناك عدد من التحديات التي تواجه هذه المركبات حتى تدخل مرحلة الإنتاج التجاري بما في ذلك قضايا التنظيم والسلامة.

وأطلقت "إتش تي إيرو" المركبة البرية والجوية الجديدة في يوم التكنولوجيا في مقر شركة "إكس بينغ"، حيث قامت الشركة أيضًا بتقديم أحدث نسخة من نظام مساعدة السائق المتقدم المسمى "إكس بايلوت 4.0" (XPILOT 4.0).

#الطائرة #السيارة الطائرة #تكنولوجيا

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