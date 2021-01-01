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سوني تكشف عن أحد أفضل هواتف أندرويد!

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوني تكشف عن أحد أفضل هواتف أندرويد!



وكالات / سما /

قررت سوني العودة بقوة لسوق الهواتف الذكية وكشفت عن جهاز زودته بأفضل التقنيات.

ويأتي هاتف Sony Xperia Pro-I الجديد بهيكل بتصميم مميز جدا مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (166/72/8.9) ملم، ووزنه 221 غ، وحصل الهيكل على حماية من الماء والغبار وفق معايير IP65/IP68.

كما حصل الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (3840/1644) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 643 شمعة/م، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus.

يضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام Android 11، ومعالج Qualcomm  Snapdragon 888 5G، ومالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وحصل الهاتف على كاميرا أساسية صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف حاليا، بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه  تقنية HDR.

وجهزته سوني بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

#سوني #أندرويد #هواتف #التقنيات

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