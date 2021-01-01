برشلونة يحلم بالتعاقد مع يورجن كلوب

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية بأن نادي برشلونة الإسباني يحلم بالتعاقد مع المدرب الألماني يورجن كلوب خلال الفترة المقبلة.

ويمر فريق برشلونة بفترة سيئة للغاية خاصةً هذا الموسم، بعد تعثره في مباراته الأخيرة أمام ريال مدريد على ملعب “كامب نو” بهدفين مقابل هدف، بالإضافة إلى تخبطه أيضاً ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعقب انتهاء مباراة الكلاسيكو، هاجم بعضاً من جماهير برشلونة المدرب الهولندي رونالد كومان، وهذا بعد الخسارة من ريال مدريد، ليزيد من التكهنات حول إمكانية رحيله في الفترة المقبلة.

وأكملت الصحيفة أن برشلونة يرغب في إحداث ثورة في الفريق عن طريق التعاقد مع مدرب مميز مثل يورجن كلوب الذي قام بإعادة ليفربول للواجهة المحلية والأوروبية من جديد.

وأوضحت الصحيفة أن يورجن كلوب متخصص في تحفيز الأندية التاريخية التي مرت بفترة سيئة، لذلك يريد برشلونة أن يكرر نفس الشيء مع الفريق الكتالوني.

الجدير بالذكر أن عقد يورجن كلوب مع ليفربول سينتهي في صيف عام 2024، وارتبط اسمه من قبل بتدريب منتخبه الوطني الألماني.