  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إدانة الأسير محمد كبها بقتل مستوطنة قرب أم الريحان

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدانة الأسير محمد كبها بقتل مستوطنة قرب أم الريحان



القدس المحتلة / سما /

أدانت المحكمة العسكرية في معسكر سالم، اليوم الأربعاء، الأسير محمد كبها (42 عاما) من سكان قرية طورة قضاء جنين والمتهم بقتل إستير هورغين، من مستوطنة "تل منشيه"، في غابة أم الريحان، في كانون أول/ديسمبر الماضي، قرب جنين.

وعقدت جلسة للأسير كبها تم خلالها إقرار إدانته بضرب المستوطنة هورغان بحجر على رأسها ما أدى لمقتلها، وذلك خلال تجولها في المكان.

وادعت لائحة الاتهام الموجهة للأسير كبها، أنه "بينما كان يجمع الفطر من الغابة، كان يخطط للهجوم وينتظر المستوطنة التي تمر في المكان بشكل شبه دائم لممارسة رياضة الجري".

وأضافت لائحة الاتهام أن كبها شاهد هورغين تمشي في سبيل، وأدرك أنها يهودية بسبب مظهرها الخارجي، وأنه عندما لاحظت هورغين وجودها بدأت تجري، بينما طاردها كبها وأمسكها بعد 15 مترا.

وادعت لائحة الاتهام أن "كبها أمسك بها بيديه، وسحبها من ذراعها، فيما كانت تصرخ، وألقى عليها حجارة كانت على جانب السبيل".

وفي أعقاب ذلك، "أصيب رأس إستير وبدأت تنزف. وكانت تصرخ وحاولت الهروب، لكن كبها منعها بالقوة. وبعد ذلك أمسك بيده حجرا كبيرا وضربها به على رأسها مرتين".

كما ادعت لائحة الاتهام أن كبها جرها 3 أمتار وضربها بالحجر مرة أخرى، ثم فر من المكان، وخلع سترته "الملطخة بالدم" وخبأها.

وأوضحت النيابة العامة في لائحة الاتهام أن كبها وبعد أن قام بقتل هورغان، عاد لمنزله واغتسل وألقى بالملابس المتسخة إلى سلة نفايات، ثم توجه إلى الجبال وبعد مطاردة لمدة 4 أيام تم اعتقاله، علما أنه بعد شهر ونصف من العملية تم هدم منزله.

وزعمت النيابة العسكرية في لائحة الاتهام أن الأسير كبها اعترف بتنفيذ العملية، وذلك انتقاما لصديقه الأسير الشهيد كمال أبو وعر، الذي استشهد داخل سجون الاحتلال.

وادعت النيابة العسكرية أن الأسير كبها بحث عدة خطط للرد على استشهاد صديقه أبو وعر، وبضمنها خطط لعملية إطلاق نار ضد جنود الاحتلال، لكن ارتفاع أسعار السلاح دفعه للتخلي عن هذه الفكرة، بحسب مزاعم نيابة الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

للمرة الأولى منذ عام ونصف..الاحتلال يعلن تنسيق خدمات قنصلية لسكان غزة

ايران تتوعد اسرائيل برد حاسم للغاية على أي هجوم: لن يكون كوهين قادرا على رؤية نفسه..

اعلام عبري: حمدوك كان يستعد لتوقيع اتفاق التطبيع مع "اسرائيل" لكن البرهان فاجأه بالاعتقال

راصد جوي يوضح أسباب تأخر موسم الشتاء وطبيعة الحالة الجوية خلال الأيام القادمة

أول رد فعلٍ إسرائيلي على تفكيك شبكة تجسس للموساد في تركيا:"فيه الكثير من الحقيقة"

الأسير العارضة يوجه رسالة لأهالي غزة..

"إلغاء الاتفاق النووي فشل".. ضابطان إسرائيليان يشككان في الاستراتجية تجاه إيران

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف تفاصيل زيارة الجهاد الى القاهرة والملفات الـ4 الحساسة التي ستُفتح والحرب على رأسها

في أعقاب الضغوط الامريكية.. تأجيل المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية وبينيت يطالب حزبه بالصمت

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و240 إصابة بفيروس كورونا و800 حالة تعافي

تركيا

أول رد فعلٍ إسرائيلي على تفكيك شبكة تجسس للموساد في تركيا:"فيه الكثير من الحقيقة"

هل انتهى شهر العسل بين حكومة بينيت وإدارة بايدن ؟!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية