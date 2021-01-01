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الخوف والقلق يسيطران على أنشيلوتي بعد الكلاسيكو

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخوف والقلق يسيطران على أنشيلوتي بعد الكلاسيكو



وكالات / سما /

تسيطر حالة من الخوف والقلق على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بعد الفوز على الغريم التقليدي، برشلونة، في الكلاسيكو، يوم الأحد الماضي.

ويخشى أنشيلوتي أن يظهر لاعبيه في لقاء الفريق القادم ضد أوساسونا، مساء الأربعاء، في حالة من انعدام التركيز بعد الجهد الكبير المبذول ضد البارسا في الكامب نو، في الكلاسيكو الذي حسمه الميرينجي بهدفين لهدف.

وبدأ كارليتو التحضير لمواجهة أوساسونا بحرص شديد للمحافظة على نسق الفريق بعد الفوز والمشاعر الجيدة التي تركها في الكامب نو بالكلاسيكو.

واستغل مدرب الريال تدريبات الفريق يوم الثلاثاء لمحاولة إخراج اللاعبين من جو الكلاسيكو والانتصار على برشلونة، معبراً عن خوفه وقلقه إزاء تعرض الفريق لتعثر أمام أوساسونا بسبب نقص التركيز.

وأفادت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية الموالية لمدريد بأن أنشيلوتي أخبر لاعبيه أن الكلاسيكو أصبح جزء من الماضي، وأن عليهم التركيز الكامل ضد أوساسونا الذي يقدم موسماً مميزاً حتى الآن، وحذرهم أنهم لو لم يصغوا له، سيفقد الفريق نقاط المباراة.

#أنشيلوتي #الكلاسيكو #ريال مدريد #برشلونة #أوساسونا

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