الخوف والقلق يسيطران على أنشيلوتي بعد الكلاسيكو

وكالات / سما /

تسيطر حالة من الخوف والقلق على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بعد الفوز على الغريم التقليدي، برشلونة، في الكلاسيكو، يوم الأحد الماضي.

ويخشى أنشيلوتي أن يظهر لاعبيه في لقاء الفريق القادم ضد أوساسونا، مساء الأربعاء، في حالة من انعدام التركيز بعد الجهد الكبير المبذول ضد البارسا في الكامب نو، في الكلاسيكو الذي حسمه الميرينجي بهدفين لهدف.

وبدأ كارليتو التحضير لمواجهة أوساسونا بحرص شديد للمحافظة على نسق الفريق بعد الفوز والمشاعر الجيدة التي تركها في الكامب نو بالكلاسيكو.

واستغل مدرب الريال تدريبات الفريق يوم الثلاثاء لمحاولة إخراج اللاعبين من جو الكلاسيكو والانتصار على برشلونة، معبراً عن خوفه وقلقه إزاء تعرض الفريق لتعثر أمام أوساسونا بسبب نقص التركيز.

وأفادت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية الموالية لمدريد بأن أنشيلوتي أخبر لاعبيه أن الكلاسيكو أصبح جزء من الماضي، وأن عليهم التركيز الكامل ضد أوساسونا الذي يقدم موسماً مميزاً حتى الآن، وحذرهم أنهم لو لم يصغوا له، سيفقد الفريق نقاط المباراة.