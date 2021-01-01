صراع إنجليزي ألماني على نجم ليستر

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إنجليزية, عن وجود صراع قوي على خدمات نجم ليستر سيتي, الذي يقدّم مستويات مميزة هذا الموسم.

وبحسب صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن فريقي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، يبحثان عن لاعب وسط بمواصفات معينة، وهو ما وجداه في البلجيكي يوري تيليمانس.

وينتهي تعاقد تيليمانس مع ليستر سيتي بختام الموسم المقبل، ويرغب اللاعب في الانتقال لمحطة أكبر عقب نهاية هذا الموسم.

يأتي ذلك رغم تصريحات بريندان رودجرز مدرب ليستر، التي أكد خلالها عدم وجود نيه لدى ناديه للتخلي عن خدمات النجم البلجيكي.

وأوضحت "صن", أن ليفربول افتقد للاعب القادر على الربط بين الوسط والهجوم، وذلك بعد رحيل الهولندي جورجينيو فاينالدوم إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

نفس الأمر بالنسبة لبايرن ميونيخ، الذي يرغب في ضم لاعبين وسط بطابع هجومي، مع اقتراب رحيل مارك روكا، ووجود الثنائي ليون غوريتسكا وكورينتين توليسو فقط.

ويعدّ تيليمانس أحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي، منذ انتقاله لليستر قادما موناكو، لما يتميز به من إمكانات هجومية ودفاعية كبيرة.