ضربة جديدة لراموس مع سان جيرمان

وكالات / سما /

فقد سيرجيو راموس مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي, الأمل مجددا في تسجيل حضوره الأول مع الفريق.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية, أن راموس واصل أداء تدريبات منفردة، ولم يشارك في مران الفريق الأخير، لعدم حصوله على الضوء الأخضر من الأطباء.

وأوضحت "لو باريزيان", أن المدافع الإسباني لن يظهر في قائمة "بي إس جي" لمواجهة ليل، يوم الجمعة المقبل، في الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

ولفتت أيضا إلى أن راموس "35 عاما", يواجه مشاكل بدنية في الأشهر الأخيرة، حرمته من المشاركة مع الفريق الباريسي في أي مباراة منذ انضمامه قادما من ريال مدريد صيف العام الجاري.

يشار إلى أن راموس يرتبط بعقد بالنادي الباريسي حتى صيف 2023، علما أنه انضم للفريق في الصيف خلال صفقة انتقال حر.