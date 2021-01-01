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الاحتلال يستدعي 5 مقدسيين للتحقيق

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 5 مقدسيين، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أبلغت الشابين فراس الأطرش، وأحمد الطويل، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، باستدعائهما للتحقيق، بحجة تواجدهما في المقبرة اليوسفية التي تواصل تهويدها وتجريفها لصالح إقامة مشاريع استيطانية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مخابرات الاحتلال استدعت كلا من: عدنان الكركي، وإبراهيم سمرين، وزياد شرف للتحقيق، وهم من حي وادي حلوة ببلدة سلوان.

وفي السياق، داهم الاحتلال منزل المقدسي محمد عبد الله عودة في حي بئر أيوب من بلدة سلوان، واستجوبت ساكنيه.

#الاحتلال #القدس #المسجد الاقصى

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