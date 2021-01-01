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الاحتلال يقتحم خربة حمصة الفوقا بالأغوار ويستولي على معدات زراعية

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، واستولت على معدات زراعية.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال التي اقتحمت الخربة وأحضرت معها شاحنة كبيرة، واستولت على معدات وخيام تستخدم في تربية الثروة الحيوانية.

وأضاف أن الجنود استولوا على معدات من منازل المواطنين: اسماعيل افريج أبو الكباش، ونظام وناظم اسماعيل أبو الكباش، وحرب سليمان أبو الكباش، ووليد سليمان أبو الكباش، ومحمد أبو الكباش، كما استولوا على هواتفهم الشخصية.

#الاحتلال #الأغوار الشمالية

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