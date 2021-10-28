كهرباء غزة: إرباك على جدول التوزيع غدًا في مختلف المحافظات

غزة/سما/

أصدرت شركة الكهرباء في غزة، تنويها حول إرباك على جدول التوزيع سيطرأ غدًا الخميس وسيمس مختلف محافظات القطاع.

وقالت الشركة في بيان لها: "تنوه كهرباء غزة للمواطنين الكرام بأن شركة الكهرباء الاسرائيلية تقوم بأعمال صيانة داخل محطة تحويل الكهرباء المغذية لخطوط محافظة شمال غزة من داخل الخط الأخضر الأمر الذي سيؤدي لفصل مبرمج لخطوط المحافظة الثلاثة (خط البحر، خط جباليا، خط بيت لاهيا) بقدرة تتجاوز (36) ميجاوات، وذلك يوم غد الخميس الموافق 28/10/2021م، من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة عصراً (7:00-16:00)".

وأكدت الشركة أن "هذا الفصل الذي سيستمر لأكثر من (9) ساعات متواصلة سيكون له تأثير سلبي ومباشر على جدول توزيع الكهرباء، وسيحدث ارباكا وتشويشا على مختلف المحافظات".

وأضافت الشركة: "نهيب بالأخوة المواطنين ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الضرورية لتدارك حدوث أضرار نتيجة هذا الفصل".



ودعت كهرباء غزة، "كافة الأطراف الاممية والانسانية إلى ضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء في قطاع غزة، والتي انعكست بشكل مباشر على الوضع الانساني وحياة المواطنين".