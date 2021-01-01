مصرع شاب وعدة إصابات في حادث طرق بالنقب

النقب/سما/

لقي الشاب سليمان موسى أبو قويدر (25 عاما) من قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، مصرعه متأثرا بجروحه في حادث طرق على شارع 7 باتجاه شارع 6، جنوبي البلاد، مساء أمس الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 23:03 حول حادث طرق بين مركبتين على شارع 7 باتجاه شارع 6، وأقر الطاقم الطبي وفاة أحد المصابين، فيما قدم العلاجات الأولية لخمسة مصابين بينهم 3 بحالة متوسطة و2 بحالة طفيفة".

وأحيل المصابون بسيارات الإسعاف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "كابلان" لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 300 شخصا بينهم 88 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر.