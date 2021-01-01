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مرور غزة: تسجيل 6 حوادث سير نتج عنها 3 إصابات خلال 24 ساعة

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرور غزة: تسجيل 6 حوادث سير نتج عنها 3 إصابات خلال 24 ساعة



غزة/سما/

 نشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، بغزة، صباح الأربعاء، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت إحصائية المرور، بأن ستة حوادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية، نتج عنها ثلاث إصابات، اثنتان بجروح متوسطة، وإصابة طفيفة.

وبيّنت الإحصائية أن الحوادث خلفت أضراراً مادية بـ ست مركبات ومكونات الطريق.

و أعلنت شرطة المرور عن حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

كما أشارت إلى تحويل شارع عز الدين القسام من شارع عمر المختار جنوبًا حتى شارع الوحدة شمالًا ليصبح باتجاهين بدلًا من اتجاه واحد حتى مفترق الشفاء.


 
وأفادت بأن شارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي"، مغلق بشكل كامل، من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي والجنوبي" من مفترق المحاكم حتى مفترق برج الشوا وحصري، لوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.

وذكرت أنه تم تخصيص شارع اليرموك من تقاطع عمر المختار "أبو خضرة" حتى تقاطع مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري شمالًا للسير باتجاه واحد من الجنوب باتجاه الشمال.

ودعت المواطنين عند حدوث أي حادث مروري يمكن التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177، واستقبال الشكاوى والملاحظات والاستفسارات عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.

#حالة المرور #شرطة المرور #حوادث سير

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