غزة / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة صباح اليوم الأربعاء في عناوينها، مواصلة الاحتلال عمليات التجريف في المقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة، وقمع المواطنين المحتجين على عمليات التجريف والنبش.

كما تناولت الصحف، مطالبة رئيس الوزراء محمد اشتية أوروبا بربط مساعداتها إلى إسرائيل باحترام حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يهاتف عائلة الراحل وفيق الشاعر معزيا بوفاة نجله

- عودة: سيتم الإعلان عن جائزة الرئيس محمود عباس لتكريم الدبلوماسية الأكاديمية المؤيدة لشعبنا

- الاحتلال يواصل نبش القبور ويمنع إقامة نشاط ثقافي في القدس

- اشتية يطالب أوروبا بربط مساعداتها إلى إسرائيل باحترام حل الدولتين وإنهاء الاحتلال

- غوتيرش يوصي إسرائيل بإلغاء إغلاق معابر غزة واحترام القانون الدولي

- واشنطن: نعارض بشدة التوسع الاستيطاني الذي يضر بآفاق حل قيام الدولتين

- الاتحاد الأوروبي: تمويلنا لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني عنصر مهم في دعمنا لحل الدولتين

* "الأيام":

- واشنطن: نعارض بشدة قرار إسرائيل بناء مساكن استيطانية جديدة في الضفة

- الاحتلال يقمع المشاركين بصلاة المغرب في المقبرة اليوسفية ويعتقل شابا

- جيش الاحتلال يهدم أربعة متاجر في دير قديس ومستوطنون يعتدون على موظفي "الصليب الأحمر"

- 252 ائتلافا وشبكة ومنظمة تدين القرار بشأن المنظمات الحقوقية الفلسطينية الست

- غوتيرش: على إسرائيل احترام القانون الدولي وإلغاء إغلاق معابر قطاع غزة

- 50 أكاديمي دولي: انتقاد إسرائيل ليس معاداة للسامية

* "القدس":

- الاحتلال يمنع أنشطة ثقافية ورياضية في القدس

- 7 وفيات و375 إصابة جديدة بكورونا في غزة والضفة

- واشنطن تعارض بشدة توسيع المستوطنات بالضفة وفرنسا تدعو لوقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين

- هدم منازل ومحال تجارية بالقدس ودير قديس

- تواصل تجريف المقبرة اليوسفية والاعتداء على المقدسيين

- اشتية يدعو إلى منع إدخال منتجات المستوطنات إلى أوروبا