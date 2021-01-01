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"ما خفي أعظم" يكشف تفاصيل جديدة عن "نفق الحرية"

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ما خفي أعظم" يكشف تفاصيل جديدة عن "نفق الحرية"



غزة/ سما /

أعلن برنامج "ما خفي أعظم"، الذي تبثه قناة الجزيرة، أنه سيعرض تفاصيل جديدة حول عملية تحرير الأسرى الفلسطينيين الستة أنفسهم من سجن جلبوع، قبل أن يعاد اعتقالهم.

وفي 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، تمكن ستة أسرى من سجن جلبوع تحرير أنفسهم، قبل أن يعاد اعتقالهم بعد مطاردة استمرت نحو أسبوعين.

والأسرى الستة هم: محمود عارضة من سكان عرابة قضاء جنين، ويعقوب قادري من سكان عرابة قضاء جنين، وأيهم كممجي من سكان كفردان، ومناضل انفيعات من سكان يعبد قضاء جنين، ومحمد عارضة من سكان عرابة قضاء جنين، وزكريا زبيدي من سكان جنين.

ولم يوضح البرنامج، الذي يقدم تحقيقات حصرية، عن موعد بث الحلقة الخاصة بـ"عملية جلبوع"، لكنه أشار في مقطع فيديو إلى حديث الأسرى المشاركين بحفر النفق، وهو يقول إنهم استخدموا المعلقة ودقها بالقضبان الحديدية الصغيرة لفتحة النفق.

وكان الأسير محمود العارضة قد كشف أن فتحة الخروج من النفق داخل الغرفة نفذها وحده، حيث قام بقص الحديد، واستعمل بذلك برغيا حديديا كان قد وجده، وكان باستطاعة هذا البرغي الدخول بالحديد.

وأشار العارضة إلى أن أهم الأدوات التي استخدمها في حفر النفق، "أدوات صلبة من مثل؛ ملاعق، أيدي القلايات، أباريق الشاي، صحون وبعض الأخشاب المتوفرة لديه، وكلها أدوات بدائية يمتلكها الأسرى بشكل طبيعي".

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