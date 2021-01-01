يديعوت : قراصنة إيرانيون ينشرون تفاصيل مئات الجنود الإسرائيليين

القدس المحتلة / سما /

نشرت مجموعة قراصنة إيرانيين، ملفات معلومات تابعة للجيش الإسرائيلي، تحوي بيانات مئات الجنود، تشمل أسماءهم ورُتَبهم وتدريباتهم، وغيرها من التفاصيل.

جاء ذلك بحسب تقرير أورده "واينت" الموقع الإلكترونيّ لصحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

كما يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم سيبرانيّ استهدف إيران الثلاثاء، متسببا بتعطل توزيع الوقود في مختلف محطات البلاد. وكانت تقديرات قد أشارت إلى أنّ "منظمة ذات قدرات هجومية كبيرة"، تقف وراءه.

وأوضح الموقع أن المجموعة التي تُطلِق على نفسها اسم "عصا موسى (Moses Staff)"، نشرت ملفا يحتوي على التفاصيل الكاملة لقوات كتيبة قتالية في الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المجموعة ذاتها كانت قد نشرت الإثنين، صورا شخصية لوزير الأمن الإسرائيليّ، بيني غانتس.

ونشر القراصنة التفاصيل والمعلومات التي تمّ الكشف عنها في موقعهم في الشبكة المظلمة (دارك نت) وفي مجموعات في "تليغرام".

وذكر "واينت" أن الملف الذي تمّ نشره يحوي تفاصيل عن كتيبة "ألفون" في الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن التفاصيل تشمل "أسماءً، وعناوين بريد إلكتروني، وأرقام هواتف، وعناوين السكن لمئات الجنود".

وأوضح أن "بعض الملفات تحوي تفاصيل كاملة لجنود الاحتياط في وحدات عسكرية، وتشمل أسماء الجنود ورتَبهم العسكرية".

وقال "واينت" إنّ بعض الملفات شملت كذلك "التفسيرات التي قدمها كل منهم (من الجنود السابقين) لعدم تمكنه من الالتحاق بخدمة الاحتياط (في الجيش)".

وفي هذا الصدد أورد الموقع عبارات حرفية تشير إلى التفسيرات التي قدّمها جنود سابقون، ومن بينها: "قال الجندي إنه لم يكن مناسِبا من الناحية الطبيّة، لأنه أصيب بكسر في ساقه"، و"الجندي لا يعتقد أنه يستطيع القدوم لأنه في شهر العسل"، وغيرها.

وأوضح أن "العديد من الملفات تحوي تفاصيل آلاف الشبان... ومرشحين (للالتحاق بـ) الأجهزة الأمنية، (كما تحوي تفاصيل عن) جنود شاركوا أو يشاركون (في الوقت الحالي) في مشروع لتشجيع التجنيد".

وأشار الموقع إلى أنه "بصرف النظر عن الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف؛ تحوي الملفات معلومات شخصية حساسة مثل الحالة العقلية والحالة الاجتماعية والاقتصادية للشبان"، ومن بين الأمثلة على ذلك، عبارتا؛ "نقص الدعم الأسري"، و"يتطلب مرافقة".