بادرة تجاه بوتين .. إسرائيل تعترف بالمتطعمين باللقاح الروسي

القدس المحتلة / سما /

اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مع كبار مسؤولي وزارة الصحة على الاعتراف بالمتطعمين باللقاح الروسي، على الرغم من أنّ منظمة الصحّة العالمية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية لم تعترفا به، وفقًا لما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، الأربعاء.

وسيدخل القرار حيّز التنفيذ في الخامس عشر من تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل.

وفق الإذاعة، يأتي القرار كـ"بادرة حسن نية" إسرائيلية تجاه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي التقاه بينيت الأسبوع الماضي في سوتشي.

وسيعفى الحاصلون على اللقاح الروسي من الحجر المنزلي عند الدخول إلى إسرائيل، بشرط إجراء فحص PCR في المطار.

والأسبوع الماضي، تحدّثت وسائل إعلام عن "ضغوط شديدة" يتعرض لها وزراء في الحكومة الإسرائيلية لدفع السلطات الصحية إلى المصادقة على اللقاح الروسي، علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية لا تزال تعارض حتى هذه المرحلة، الاعتراف باللقاح الروسي.

وذكرت القناة 12 أنّ وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، تحدث مؤخرا مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وطرح الأخير مطلب روسيا بالمصادقة الإسرائيلية على لقاح "سبوتنيك في"، كما تعرّض وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رزبوزوف، إلى ضغوط روسية مماثلة، خلال جهوده لفتح الأجواء الإسرائيلية أمام القادمين من روسيا.

والخميس الماضي، أقرّ بينيت سياسة جديدة للسياح وللداخلين الأجانب إلى إسرائيل، تدخل حيّز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبحسب السياسة، سيسمح بالدخول إلى إسرائيل للأجانب الذين تلقوا تطعيمين من إنتاج شركة "فايزر"، ومضت 7 أيام أو أكثر منذ تلقي التطعيم الثاني في تاريخ دخولهم، لكن ليس أكثر من 180 يومًا عند مغادرتهم.

بالإضافة إلى الأجانب الذين تلقوا تطعيمين من إنتاج شركات "موديرنا"، و"أسترازينيكا"، و"سينوفاك" و"سينوفارم"، ومضى 14 يومًا أو أكثر منذ تلقي التطعيم الثاني في تاريخ دخولهم، لكن ليس أكثر من 180 يومًا عند مغادرتهم.

كما سيسمح للأجانب الذين تلقوا تطعيمًا واحدًا من إنتاج شركة "يانسن"، ومضى 14 يومًا أو أكثر منذ تلقي التطعيم في تاريخ دخولهم، لكن ليس أكثر من 180 يومًا عند مغادرتهم، وللأجانب الذين تلّقوا جرعة معززة (ثالثة) من تطعيم شركة "فايزر"، ومضت 7 أيام أو أكثر منذ تلقي التطعيم في تاريخ دخولهم.

وسيسمح للأجانب الذين تلقوا جرعة معزّزة من تطعيم شركات "موديرنا"، و"أسترازينيكا"، و"سينوفاك"، و"سينوفارم" و"يانسن"، ومضت 14 يومًا أو أكثر منذ تلقي التطعيم في تاريخ دخولهم.