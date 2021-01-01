  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بادرة تجاه بوتين .. إسرائيل تعترف بالمتطعمين باللقاح الروسي

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بادرة تجاه بوتين .. إسرائيل تعترف بالمتطعمين باللقاح الروسي



القدس المحتلة / سما /

اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مع كبار مسؤولي وزارة الصحة على الاعتراف بالمتطعمين باللقاح الروسي، على الرغم من أنّ منظمة الصحّة العالمية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية لم تعترفا به، وفقًا لما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، الأربعاء.

وسيدخل القرار حيّز التنفيذ في الخامس عشر من تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل.

وفق الإذاعة، يأتي القرار كـ"بادرة حسن نية" إسرائيلية تجاه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي التقاه بينيت الأسبوع الماضي في سوتشي.

وسيعفى الحاصلون على اللقاح الروسي من الحجر المنزلي عند الدخول إلى إسرائيل، بشرط إجراء فحص PCR في المطار.

والأسبوع الماضي، تحدّثت وسائل إعلام عن "ضغوط شديدة" يتعرض لها وزراء في الحكومة الإسرائيلية لدفع السلطات الصحية إلى المصادقة على اللقاح الروسي، علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية لا تزال تعارض حتى هذه المرحلة، الاعتراف باللقاح الروسي.

وذكرت القناة 12 أنّ وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، تحدث مؤخرا مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وطرح الأخير مطلب روسيا بالمصادقة الإسرائيلية على لقاح "سبوتنيك في"، كما تعرّض وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رزبوزوف، إلى ضغوط روسية مماثلة، خلال جهوده لفتح الأجواء الإسرائيلية أمام القادمين من روسيا.

والخميس الماضي، أقرّ بينيت سياسة جديدة للسياح وللداخلين الأجانب إلى إسرائيل، تدخل حيّز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبحسب السياسة، سيسمح بالدخول إلى إسرائيل للأجانب الذين تلقوا تطعيمين من إنتاج شركة "فايزر"، ومضت 7 أيام أو أكثر منذ تلقي التطعيم الثاني في تاريخ دخولهم، لكن ليس أكثر من 180 يومًا عند مغادرتهم.

بالإضافة إلى الأجانب الذين تلقوا تطعيمين من إنتاج شركات "موديرنا"، و"أسترازينيكا"، و"سينوفاك" و"سينوفارم"، ومضى 14 يومًا أو أكثر منذ تلقي التطعيم الثاني في تاريخ دخولهم، لكن ليس أكثر من 180 يومًا عند مغادرتهم.

كما سيسمح للأجانب الذين تلقوا تطعيمًا واحدًا من إنتاج شركة "يانسن"، ومضى 14 يومًا أو أكثر منذ تلقي التطعيم في تاريخ دخولهم، لكن ليس أكثر من 180 يومًا عند مغادرتهم، وللأجانب الذين تلّقوا جرعة معززة (ثالثة) من تطعيم شركة "فايزر"، ومضت 7 أيام أو أكثر منذ تلقي التطعيم في تاريخ دخولهم.

وسيسمح للأجانب الذين تلقوا جرعة معزّزة من تطعيم شركات "موديرنا"، و"أسترازينيكا"، و"سينوفاك"، و"سينوفارم" و"يانسن"، ومضت 14 يومًا أو أكثر منذ تلقي التطعيم في تاريخ دخولهم.

الأكثر قراءة اليوم

ايران تتوعد اسرائيل برد حاسم للغاية على أي هجوم: لن يكون كوهين قادرا على رؤية نفسه..

اعلام عبري: حمدوك كان يستعد لتوقيع اتفاق التطبيع مع "اسرائيل" لكن البرهان فاجأه بالاعتقال

الجبري: بن سلمان حاول اغتيال الراحل الملك عبد الله وهذه هي تفاصيل الخطّة ..

مصارع أفغاني يرفض مصافحة خصمه الإسرائيلي... والأخير: أنت إرهابي (فيديو)

جمعية أصحاب المخابز توضح أسباب ارتفاع أسعار الدقيق في غزة

كـ”بادرة حسن نية”.. إسرائيل تسمح بـ”اجتياز الخط الأزرق” وتفتح حدودها أمام عمال الزراعة من لبنان

"إلغاء الاتفاق النووي فشل".. ضابطان إسرائيليان يشككان في الاستراتجية تجاه إيران

الأخبار الرئيسية

هل انتهى شهر العسل بين حكومة بينيت وإدارة بايدن ؟!

4-8

وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة يصل القاهرة اليوم القاهرة

سسسس

للمرة الأولى منذ عام ونصف..الاحتلال يعلن تنسيق خدمات قنصلية لسكان غزة

موفد إسرائيلي إلى واشنطن لشرح موقفها من وصم مؤسسات فلسطينية بالإرهاب

حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية وأهالي حي الشيخ جراح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية