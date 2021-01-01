وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة يصل القاهرة اليوم القاهرة

غزة/ سما /

يصل اليوم الأربعاء، وفد من حركة الجهاد الإسلامي قادمًا من قطاع غزة والخارج، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء كبار المسؤولين في جهاز المخابرات.

وبحسب مصدر فلسطيني مطلع تحدث لـ “القدس”، فإن الوفد سيكون برئاسة زياد النخالة أمين عام الجهاد الإسلامي، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار دعوة القاهرة لوفود من الفصائل الفلسطينية والتي تأتي تباعًا لبحث العديد من الملفات التي تخص العديد من القضايا منها تثبيت وقف إطلاق النار بغزة وملفات ثنائية وأخرى تتعلق بالانقسام.

ووفقًا للمصدر، فإن النخالة والوفد المرافق له سيلتقي مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وأشار المصدر، إلى أن قضايا تتعلق بالوضع في غزة ستكون على رأس الملفات التي سيبحثها وفد الجهاد مع المسؤولين المصريين، وخاصة الحصار والتزام الاحتلال بشروط وقف إطلاق النار وفتح المعابر بشكل كامل دون أي معيقات.