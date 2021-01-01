  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

للمرة الأولى منذ عام ونصف..الاحتلال يعلن تنسيق خدمات قنصلية لسكان غزة

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الأولى منذ عام ونصف..الاحتلال يعلن تنسيق خدمات قنصلية لسكان غزة



القدس المحتلة/سما/

 أعلن الاحتلال الاسرائيلي،الثلاثاء، تنسيق نشاطا لتقديم الخدمات القنصلية والدبلوماسية لسكان قطاع غزة، عند معبر بيت حانون "إيرز"، وذلك للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا.

وذكرت مصادر العبرية، أن مديرية التنسيق والارتباط لغزة نسقت اليوم تقديم خدمات قنصلية بقيادة القنصلية الأمريكية عند معبر "إيرز" لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

وأوضحت أنه في إطار النشاط الذي نُظم اليوم، وصل العشرات من أهالي قطاع غزة لتلقي خدمات قنصلية من القنصلية الأمريكية عند معبر "إيرز".


وقال مسؤول قسم العلاقات الخارجية جولس نعيم: "لأول مرة منذ حوالي عام ونصف قمنا بتنسيق النشاط لتقديم الخدمات القنصلية عند معبر إيرز. ذلك من أجل تنظيم وتقديم حل للخدمات القنصلية من أجل رفاهية سكان قطاع غزة. هذا النشاط هو نتيجة تعاون مديرية التنسيق والارتباط مع المجتمع الدولي".

#اسرائيل #معبر بيت حانون #ايرز #جائحة كورونا #فيروس كورونا #وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

اعلام عبري: حمدوك كان يستعد لتوقيع اتفاق التطبيع مع "اسرائيل" لكن البرهان فاجأه بالاعتقال

ايران تتوعد اسرائيل برد حاسم للغاية على أي هجوم: لن يكون كوهين قادرا على رؤية نفسه..

الجبري: بن سلمان حاول اغتيال الراحل الملك عبد الله وهذه هي تفاصيل الخطّة ..

واشنطن تكذب رواية إسرائيل بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية على أنها “إرهابية”

مصارع أفغاني يرفض مصافحة خصمه الإسرائيلي... والأخير: أنت إرهابي (فيديو)

جمعية أصحاب المخابز توضح أسباب ارتفاع أسعار الدقيق في غزة

كـ”بادرة حسن نية”.. إسرائيل تسمح بـ”اجتياز الخط الأزرق” وتفتح حدودها أمام عمال الزراعة من لبنان

الأخبار الرئيسية

موفد إسرائيلي إلى واشنطن لشرح موقفها من وصم مؤسسات فلسطينية بالإرهاب

حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية وأهالي حي الشيخ جراح

بايدن

واللا العبري: الإدارة الأمريكية تبعث برسالة احتجاج شديدة اللهجة لحكومة بينيت

قن

معاريف: إلى قادة واشنطن.. امنحوهم غرفة في سفارتكم أو ليبنوا قنصليتهم في أبوديس

النخالة: مستمرون في قتال العدو وجريمة حصار غزة يجب أن تنتهي بلا مقابل أو تنازلات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية