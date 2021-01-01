للمرة الأولى منذ عام ونصف..الاحتلال يعلن تنسيق خدمات قنصلية لسكان غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الاحتلال الاسرائيلي،الثلاثاء، تنسيق نشاطا لتقديم الخدمات القنصلية والدبلوماسية لسكان قطاع غزة، عند معبر بيت حانون "إيرز"، وذلك للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا.

وذكرت مصادر العبرية، أن مديرية التنسيق والارتباط لغزة نسقت اليوم تقديم خدمات قنصلية بقيادة القنصلية الأمريكية عند معبر "إيرز" لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

وأوضحت أنه في إطار النشاط الذي نُظم اليوم، وصل العشرات من أهالي قطاع غزة لتلقي خدمات قنصلية من القنصلية الأمريكية عند معبر "إيرز".



وقال مسؤول قسم العلاقات الخارجية جولس نعيم: "لأول مرة منذ حوالي عام ونصف قمنا بتنسيق النشاط لتقديم الخدمات القنصلية عند معبر إيرز. ذلك من أجل تنظيم وتقديم حل للخدمات القنصلية من أجل رفاهية سكان قطاع غزة. هذا النشاط هو نتيجة تعاون مديرية التنسيق والارتباط مع المجتمع الدولي".