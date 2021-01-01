راصد جوي يوضح أسباب تأخر موسم الشتاء وطبيعة الحالة الجوية خلال الأيام القادمة

رام الله/سما/

كشف الراصد الجوي داود الطروة، اليوم الثلاثاء، عن طبيعية الحالة الجوية خلال الايام القادمة وتفاصيل المنخفض الجوي القادم وموعد وصوله الأراضي الفلسطينية.

وأوضح الراصد الطروة في تصريح صحفي ، أن الحالة الجوية خلال الفترة القادمة؛ لن تشهد قدوم منخفضات جوية قوية، بل سيطرأ عليها حالة من عدم الاستقرار الجوي خاصة في الايام الأخيرة من الشهر الجاري، تكون فيها الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار المحلية .

وتوقع الراصد الجوي ، أن تتأثر المنطقة بمنخفضات جوية بشكل أفضل خلال شهر تشرين الثاني القادم.

وبشأن تأخر موسم الشتاء في فلسطين، أوضح أن تأخر الموسم؛ يرجع لعدة أسباب أبرزها تأخر الموسم بشكل عام في فلسطين عما كان عليه خلال العقود الماضي؛ بفعل الدورات الطبيعية التي تمر بها الكرة الأرضية، فضلاً عن تركز المنخفضات الجوية في الوقت الحالي في وسط وجنوب وغرب قارة أوروبا.

وأضاف:" أن تمركز المنخفضات يدفع بالكتل الهوائية المستقرة نحو المنطقة باستمرار نتيجة وجود الطور السلبي من ظاهرة التذبذب القطبي وارتفاع الحرارة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي فوق منطقة القطب الشمالي".

وتشهد الحالة الجوية في فلسطين خلال الفترة الحالية، أجواء خريفية معتدلة بالاضافة إلى ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل في بعض الأيام، وانخفاضها في ساعات المساء ليصبح الجو باردا نسبياً إلى بارد خاصة فوق المناطق الجبلية.