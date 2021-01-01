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الشرطة تقبض على صاحب صفحة ناصر اللحام المزورة في بيت لحم

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على صاحب صفحة ناصر اللحام المزورة في بيت لحم



بيت لحم /سما/

قبضت الشرطة مساء اليوم على المشتبه فيه بانشاء صفحة مزورة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) باسم ناصر اللحام في محافظة بيت لحم. 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة  تلقت شكاوى كان قد تقدم بها الدكتور ناصر اللحام وعددا من الشخصيات الاعتبارية وبعض المواطنين في محافظة بيت لحم والتي تفيد بقيام أحد الأشخاص باستخدام صفحه مزورة عبر الفيس بوك تحمل اسم ناصر اللحام وتقوم بنشر الاكاذيب بحقهم وبث الشائعات ونشر الفتن وبناء عليه قامت المباحث العامة  بعمليات بحث وتحري خلال الأيام السابقة والتي من خلالها تم إلقاء القبض على الشخص المشتبه فيه وهو من  سكان المحافظة حيث تم إحضاره لمديرية الشرطة وبسماع أقواله افاد بأنه قام بانشاء صفحة مزورة عبر الفيس بوك مستخدما اسم الدكتور ناصر اللحام.

وأكدت ان الشرطة لن تتهاون ابداً بحق كل من تسول له نفسه استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الذي يلحق الضرر بأمن الوطن والمواطن ويستخدمه لبث الفتن ونشر الاكاذيب بحق أبناء هذا البلد وستقوم باتخاذ كافة الاجراءات بحق المخالفين وتقديمهم للعدالة.

#الشرطة الفلسطينية #موقع التواصل الاجتماعي #ناصر اللحام

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