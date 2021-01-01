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"هنية" :" نتشرف بتكريم (رياض اشكنتنا) والمساهمة في زواجه باسم الأسرة الرياضية"

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هنية" :" نتشرف بتكريم (رياض اشكنتنا) والمساهمة في زواجه باسم الأسرة الرياضية"



غزة /سما/

عبر عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن سعادته بتكريم " رياض اشكنتنا" أحد أيقونات الصمود الذي فقد أسرته خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة في شهر مايو الماضي.

وقال هنية :"نقدم اليوم وبإسم الأسرة الرياضية المساهمة بتوفير تكاليف الزواج لرياض اشكنتنا ونتشرف بمساعدته في تكوين أسرة جديدة، ونؤكد بهذه المساهمة وقفتنا إلى جانب شعبنا ومن فقدوا أسرهم خلال العدوان، ونقول للاحتلال مهما ارتكبتم من جرائم فلن تكسروا إرادتنا".

وقدم هنية شكره لعائلة لبد التي استقبلت وفد الأسرة الرياضية، وتمنى أن يكون الزواج مباركا وسعيدا على الزوجين.

بدوره عبر رياض اشكنتنا عن شكره لعبد السلام هنية ووفد الرياضيين بالوقوف إلى جانبه وتقديم مهر الزواج، وأكد أن هذه الوقفة لها أثر كبير وتعبير عن تضامن المجتمع الفلسطيني وتماسكه في كل الظروف.

يذكر أن رياض اشكنتنا، فقد زوجته وأبناءه الأربعة في المجزرة الإسرائيلية على شارع الوحدة بمدينة غزة، خلال العدوان الأخير، ونجى اشكنتنا بعد بقاءه تحت الأنقاض قرابة (١٢) ساعة كما نجت ابنته "سوزي".

#عبد السلام هنية

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