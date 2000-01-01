البترول المصرية: شركة "إيني" الإيطالية تعلن عن 3 اكتشافات جديدة للبترول والغاز في الصحراء الغربية

القاهرة /سما/

قالت وزارة البترول المصرية يوم الثلاثاء إن شركة "إيني" الإيطالية أعلنت عن 3 اكتشافات جديدة للبترول والغاز في الصحراء الغربية.

وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية إن شركة "إيني" حققت ثلاثة اكتشافات جديدة في مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية فى مصر.

وتضم اكتشافات بترول وغاز ومتكثفات في عقد تنمية مليحة، واكتشاف بترولي في منطقة امتياز جنوب مليحة.

وقد تم تحقيق الاكتشافات في امتياز تنمية مليحة من خلال بئري ياسمين W-1X وMWD-21، الذين تم حفرهما على التوالي في منطقة آمان جنوب العميقة بالقرب من حقل غرب مليحة العميق.

ويقع بئر ياسمين W-1X على مسافة 5 كيلومترات غرب حقل ياسمين، حيث أسفرت اختبارات الانتاج عن معدل انتاج 2000 برميل يوميا من الخام الخفيف و7 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب.

كما أسفر البئر MWD-21 الذي تم ربطه بالفعل على الإنتاج، عن معدل إنتاج مستقر يبلغ 2500 برميل يوميا.

وأضافت الصحيفة المصرية أنه وفي امتياز جنوب غرب مليحة تم تحقيق الكشف من خلال بئر SWM-4X، ويقع على بعد 35 كم جنوب حقل مليحة، مشيرة إلى أن الاختبار أسفر عن معدل إنتاج حوالي 1500 برميل مكافىء زيت يوميا.

وأفادت بأن إجمالي الاحتياطي المؤكد الذي أسفرت عنه الآبار الثلاثة يبلغ حوالي 50 مليون برميل مكافىء زيت من الموارد البترولية.

وأوضحت أن كلا من الآبار الثلاثة تضيف إجمالي إنتاج حوالي 6000 برميل مكافىء زيت يوميا.

جدير بالذكر أن "إيني" تمتلك من خلال شركتها الفرعية "أيوك"، حصة نسبتها 38% في منطقة امتياز مليحة، بينما تمتلك "لوك أويل" الروسية حصة 12% فيما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول حصة 50%.

وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تمتلك "إيني" حصة نسبتها 50% بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة الـ 50% المتبقية.

وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954 وهي منتج رئيسي في البلاد ويبلغ إنتاجها حاليا حوالي 360 ألف برميل مكافئ زيت يوميا.