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غوتيريش يندد "بوباء الانقلابات" ويحث مجلس الأمن على التحرك

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يندد "بوباء الانقلابات" ويحث مجلس الأمن على التحرك



نيويورك /سما/ رويترز

ندد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"وباء الانقلابات" في العالم، ودعا مجلس الأمن للتحرك مع استعداد المجلس لبحث انقلاب الجيش على السلطة في السودان.

وتعليقا على الأحداث في السودان، قال غوتيريش في تصريح للصحفيين: "الشعب السوداني أبدى بوضوح رغبته الشديدة في الإصلاح والديمقراطية"، داعيا جميع الأطراف في البلاد إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس".

وأشار إلى أن "الانقسامات الجيوسياسية القوية والصعوبات التي يواجهها مجلس الأمن في اتخاذ تدابير قوية، والأثر الاقتصادي والاجتماعي لوباء كورونا تخلق بيئة يشعر فيها بعض القادة العسكريون بأنهم بمنأى تماما عن أي عقاب ويمكنهم فعل كل ما يريدونه لأنه لن يحدث لهم شيء".

وقال: "ندائي بوضوح موجه إلى الدول الكبرى، على وجه الخصوص، بأن تعمل معا من أجل وحدة مجلس الأمن حتى نضمن وجود رادع فعال لوباء الانقلابات... نرى أن الردع الفعال غائب الآن".

#الأمم المتحدة #أنطونيو غوتيريش #السودان #انقلاب عسكري #مجلس الأمن

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