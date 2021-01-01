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الرئيس الاسرائيلي يوجه رسالة إلى العاهل الاردني بمناسبة الذكرى الــ27 لاتفاقية السلام

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الاسرائيلي يوجه رسالة إلى العاهل الاردني بمناسبة الذكرى الــ27 لاتفاقية السلام



القدس المحتلة /سما/

وجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بمناسبة الذكرى الـ 27 لتوقيع اتفاقية السلام بين البلدين، متطلعا إلى تطور التعاون الثنائي، الإسرائيلي الأردني، في مجالات الزراعة والمياه والتجارة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار هرتسوغ إلى أنه "بعد 27 عامًا، يجب أن تكون القيمة الاستراتيجية العليا للسلام واضحة لنا جميعًا، من خلال توسيع علاقاتنا على جميع المستويات ومجالات التعاون، كي نتمكن من حماية السلام".

وذكر هرتسوغ أنه "لن ينسى أي شخص مراسم توقيع المعاهدة، التي تمت عند النقطة الحدودية الجنوبية وادي عربة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، حين أظهر الملك حسين ورئيس الوزراء إسحاق رابين قيادة حقيقية بتحملهما مسؤولية مصير أمتهما". 

وأكد هرتسوغ لملك الأردن "دعم دولة إسرائيل الكامل لهذا السلام الدائم" متطلعا إلى "مواصلة تعميق الصداقة الإسرائيلية الأردنية للسنوات القادمة".

يشار إلى أن وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار ووزير المياه الأردني محمر النجار، اجتمعا الأسبوع الماضي، في الأردن، لتوقيع اتفاقية تتعلق بالمياه بين اسرائيل والاردن،والتي بموجبها تضاعف إسرائيل إمدادات المياه السنوية إلى الأردن للعام المقبل، مع إمكانية عامين آخرين.

#اسرائيل #يتسحاق هرتسوغ #الملك عبد الله الثاني #العاهل الاردني

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