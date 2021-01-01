قرار برفض اي تغيير على سعر ربطة الخبز.. "الاعلام الحكومي" يوضح أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع

غزة /سما/

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، عدم وجود اي تغيير أو ارتفاع في المعاملات المالية الخاصة بالسلع والمنتجات المستوردة لدى الجهات الحكومية، موضحا أن الارتفاع الحاصل في أسعار السلع والمنتجات عالميا يعود إلى ٣ أمور أساسية.

وبين "معروف" في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء، أن أول تلك الأمور يتمثل بارتفاع أسعار النفط عالمياً، حيث تضاعف سعر برميل النفط من ٤٠$ إلى ٨٥$.

وأشار إلى أن الأمر الثاني يتمثل بحالة الركود بسبب جائحة "كورونا" التي رفعت تكاليف الشحن البحري، حيث ارتفعت تكلفة نقل الحاوية الواحدة من الصين لغزة إلى قرابة ١٥٠٠٠$ بعد أن كانت لا تتجاوز ٢٥٠٠$.

وأوضح أن الأمر الثالث هو ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً في ظل زيادة الطلب عليها.

وقال: "هذه الأمور رفعت من تكاليف استيراد السلع والمنتجات في سوقنا المحلي، ما زاد أسعار بعض السلع ورافق ذلك استغلال من بعض التجار بزيادة غير منطقية على بعض السلع".

وشدد "معروف" على أن الجهات الحكومية تقوم بدورها في متابعة ومراقبة الأسواق، حيث تم تنفيذ قرابة ٥٠٠ جولة تفتيشية حُرر خلالها قرابة ١٠٠ محضر ضبط بسبب رفع الأسعار، فيما تم تحويل 12 تاجراً للنيابة وتوقيف ثلاثة آخرين.

وأضاف "قرابة ٩٠٪ من المنتجات والسلع تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، حيث تحصل وزارة المالية برام الله قيمة الرسوم الجمركية والضرائب ؜عليها".

وتابع "أقل من ١٠٪؜ يدخل عبر الجانب المصري وقد خفضت وزارة المالية بغزة من قيمة الضريبة والجمارك على السلع الأساسية منذ بداية جائحة كورونا".

وفي موضوع ذي صلة، أكد "معروف" وجود قرار واضح لدى متابعة العمل الحكومي برفض اي تغيير على سعر ربطة الخبز، مضيفا ان وزارة الاقتصاد قد أبلغت جمعية أصحاب المخابز بهذا القرار. "الرأي"