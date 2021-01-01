  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

هندي يبيع زوجته لشراء هاتف ذكي

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
هندي يبيع زوجته لشراء هاتف ذكي



سما /وكالات/

احتجزت شرطة أوديشا في الهند شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً بتهمة بيع زوجته بعد شهر من زواجهما لرجل يبلغ من العمر 55 عاماً في راجاستان.

وأوردت صحيفة "هندوستان تايمز" أنّ الشرطة أنقذت المرأة، البالغة من العمر 26 عاماً، من منطقة باران جنوب شرقيّ راجستان "بصعوبة بالغة"، إذ رفض القرويون المحليون السماح لفريق الشرطة بأخذها.

تزوج الثنائي الشاب في يوليو/تموز من هذا العام. بعد شهر، في أغسطس/آب، ذهب الزوجان إلى راجستان للعمل في فرن. وبعد أيام قليلة من وظيفته الجديدة، باع الشاب زوجته لرجل في الخمسينيات من عمره من منطقة باران مقابل 180 ألف روبية (نحو 20 ألف دولار).

وصرف الشاب المال على الطعام واشترى لنفسه هاتفاً ذكياً وعاد بعد ذلك إلى قريته. وعندما سألته عائلة زوجته عنها، ادعى أنها تخلت عنه. ولم تصدق عائلة السيدة قصته وتقدمت بشكوى للشرطة. فحصت الشرطة سجلات مكالماته واكتشفت ثغرات في قصته.

ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة قوله: "وجدنا أنه باع زوجته... ولم يسمح السكان المحليون لفريقنا باستعادتها مصرِّين على أنّ المرأة قد تم شراؤها مقابل 180 ألف روبية".

ومثُل الشاب أمام محكمة الأحداث يوم الجمعة الماضي وأُرسل إلى دار إصلاحية.

#الهند #هندي يبيع زوجته لشراء هاتف ذكي #غرائب #غرائب منوعة #حوداث

الأكثر قراءة اليوم

اعلام عبري: حمدوك كان يستعد لتوقيع اتفاق التطبيع مع "اسرائيل" لكن البرهان فاجأه بالاعتقال

ايران تتوعد اسرائيل برد حاسم للغاية على أي هجوم: لن يكون كوهين قادرا على رؤية نفسه..

الجبري: بن سلمان حاول اغتيال الراحل الملك عبد الله وهذه هي تفاصيل الخطّة ..

واشنطن تكذب رواية إسرائيل بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية على أنها “إرهابية”

مصارع أفغاني يرفض مصافحة خصمه الإسرائيلي... والأخير: أنت إرهابي (فيديو)

كـ”بادرة حسن نية”.. إسرائيل تسمح بـ”اجتياز الخط الأزرق” وتفتح حدودها أمام عمال الزراعة من لبنان

جمعية أصحاب المخابز توضح أسباب ارتفاع أسعار الدقيق في غزة

الأخبار الرئيسية

موفد إسرائيلي إلى واشنطن لشرح موقفها من وصم مؤسسات فلسطينية بالإرهاب

حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية وأهالي حي الشيخ جراح

بايدن

واللا العبري: الإدارة الأمريكية تبعث برسالة احتجاج شديدة اللهجة لحكومة بينيت

قن

معاريف: إلى قادة واشنطن.. امنحوهم غرفة في سفارتكم أو ليبنوا قنصليتهم في أبوديس

النخالة: مستمرون في قتال العدو وجريمة حصار غزة يجب أن تنتهي بلا مقابل أو تنازلات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية