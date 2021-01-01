هندي يبيع زوجته لشراء هاتف ذكي

سما /وكالات/

احتجزت شرطة أوديشا في الهند شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً بتهمة بيع زوجته بعد شهر من زواجهما لرجل يبلغ من العمر 55 عاماً في راجاستان.

وأوردت صحيفة "هندوستان تايمز" أنّ الشرطة أنقذت المرأة، البالغة من العمر 26 عاماً، من منطقة باران جنوب شرقيّ راجستان "بصعوبة بالغة"، إذ رفض القرويون المحليون السماح لفريق الشرطة بأخذها.

تزوج الثنائي الشاب في يوليو/تموز من هذا العام. بعد شهر، في أغسطس/آب، ذهب الزوجان إلى راجستان للعمل في فرن. وبعد أيام قليلة من وظيفته الجديدة، باع الشاب زوجته لرجل في الخمسينيات من عمره من منطقة باران مقابل 180 ألف روبية (نحو 20 ألف دولار).

وصرف الشاب المال على الطعام واشترى لنفسه هاتفاً ذكياً وعاد بعد ذلك إلى قريته. وعندما سألته عائلة زوجته عنها، ادعى أنها تخلت عنه. ولم تصدق عائلة السيدة قصته وتقدمت بشكوى للشرطة. فحصت الشرطة سجلات مكالماته واكتشفت ثغرات في قصته.

ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة قوله: "وجدنا أنه باع زوجته... ولم يسمح السكان المحليون لفريقنا باستعادتها مصرِّين على أنّ المرأة قد تم شراؤها مقابل 180 ألف روبية".

ومثُل الشاب أمام محكمة الأحداث يوم الجمعة الماضي وأُرسل إلى دار إصلاحية.