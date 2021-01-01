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بسبب الديون المتراكمة.. محطات محروقات تتوقف عن تزويد مركبات الأجهزة الأمنية بالوقود

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب الديون المتراكمة.. محطات محروقات تتوقف عن تزويد مركبات الأجهزة الأمنية بالوقود



رام الله /سما/

أكدت نقابة أصحاب محطات المحروقات في فلسطين، توقف عدد من محطات الوقود في فلسطين، عن تزويد مركبات الأجهزة الأمنية بالوقود.

وأوضح نائب نقيب أصحاب محطات الوقود نزار الجعبري، أن هذه الخطوة جاءت على خلفية الديون المتراكمة على الأجهزة الأمنية لمحطات المحروقات، مؤكدا أن الخطوة تمت دون إشعار النقابة بها.

وقال الجعبري: كان هناك اتفاق والتزام بين السلطة الفلسطينية والمحطات التي تزود مركبات الأجهزة الأمنية بالوقود، واليوم تم صرف 3 مليون شاقل لصالح محطات المحروقات حسب الالتزام المبرم.

وأضاف: لمحطات المحروقات مبالغ مالية متراكمة على السلطة نتيجة تزويد مركبات الأجهزة الأمنية بالوقود، وقبل نحو شهر، كانت هناك جلسة بين الطرفين، وتم الاتفاق على دفع المبالغ المالية على دفعات.

#نقابة أصحاب محطات المحروقات #فلسطين #محطات الوقود #الأجهزة الأمنية #السلطة الفلسطينية

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