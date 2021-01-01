اتحاد الصحفيين العرب يدين تصنيف الاحتلال ست منظمات حقوقية ومجتمع مدني بــ”الإرهابية”

القاهرة /سما/

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف ست منظمات حقوقية ومجتمع مدني فلسطينية بأنها منظمات “إرهابية”.

والمنظمات هي: مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فرع فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للأبحاث.

وقال رئيس الإتحاد مؤيد اللامي في بيان له اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار الباطل يأتي في سياق مواصلة دولة الاحتلال والفصل العنصري الاعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني ولا سيما حقه في النضال بكافة الاشكال من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية المستقلة المكفولة بالشرعية الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي.

وأضاف اللامي، إن إسرائيل تهدف من هذا القرار الباطل إلى نزع شرعية المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وتشويه نضالها بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان كمقدمة لقمعها وصوتها الكاشف لانتهاكات دولة الاحتلال وهيمنة نظام الفصل العنصري الاستيطاني والتمييز العنصري على الشعب الفلسطيني، وكذلك ردا على فضحها السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي حرمت الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في العودة وتقرير المصير ووضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني .

ودعا الإتحاد العام للصحفيين العرب، كافة منظمات حقوق الانسان والمنظمات الإعلامية الدولية الى إدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله البطولي من أجل تحرير فلسطين، كما ناشد الاتحاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وكل الهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، بإدانة قرار حكومة الاحتلال والعمل على إلغائه وتوفير الحماية للمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الانسان وحقوق الشعب الفلسطيني .