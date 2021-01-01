  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اتحاد الصحفيين العرب يدين تصنيف الاحتلال ست منظمات حقوقية ومجتمع مدني بــ”الإرهابية”

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الصحفيين العرب يدين تصنيف الاحتلال ست منظمات حقوقية ومجتمع مدني بــ”الإرهابية”



القاهرة /سما/

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف ست منظمات حقوقية ومجتمع مدني فلسطينية بأنها منظمات “إرهابية”.

والمنظمات هي: مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فرع فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للأبحاث.

وقال رئيس الإتحاد مؤيد اللامي في بيان له اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار الباطل يأتي في سياق مواصلة دولة الاحتلال والفصل العنصري الاعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني ولا سيما حقه في النضال بكافة الاشكال من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية المستقلة المكفولة بالشرعية الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي.

وأضاف اللامي، إن إسرائيل تهدف من هذا القرار الباطل إلى نزع شرعية المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وتشويه نضالها بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان كمقدمة لقمعها وصوتها الكاشف لانتهاكات دولة الاحتلال وهيمنة نظام الفصل العنصري الاستيطاني والتمييز العنصري على الشعب الفلسطيني، وكذلك ردا على فضحها السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي حرمت الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في العودة وتقرير المصير ووضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني  .

ودعا الإتحاد العام للصحفيين العرب، كافة منظمات حقوق الانسان والمنظمات الإعلامية الدولية الى إدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله البطولي من أجل تحرير فلسطين، كما ناشد الاتحاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وكل الهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، بإدانة قرار حكومة الاحتلال والعمل على إلغائه وتوفير الحماية للمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الانسان وحقوق الشعب الفلسطيني .

#الاتحاد العام للصحفيين العرب #الحكومة الاسرائيلية #منظمات حقوقية

الأكثر قراءة اليوم

اعلام عبري: حمدوك كان يستعد لتوقيع اتفاق التطبيع مع "اسرائيل" لكن البرهان فاجأه بالاعتقال

ايران تتوعد اسرائيل برد حاسم للغاية على أي هجوم: لن يكون كوهين قادرا على رؤية نفسه..

الجبري: بن سلمان حاول اغتيال الراحل الملك عبد الله وهذه هي تفاصيل الخطّة ..

واشنطن تكذب رواية إسرائيل بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية على أنها “إرهابية”

مصارع أفغاني يرفض مصافحة خصمه الإسرائيلي... والأخير: أنت إرهابي (فيديو)

كـ”بادرة حسن نية”.. إسرائيل تسمح بـ”اجتياز الخط الأزرق” وتفتح حدودها أمام عمال الزراعة من لبنان

جمعية أصحاب المخابز توضح أسباب ارتفاع أسعار الدقيق في غزة

الأخبار الرئيسية

موفد إسرائيلي إلى واشنطن لشرح موقفها من وصم مؤسسات فلسطينية بالإرهاب

حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية وأهالي حي الشيخ جراح

بايدن

واللا العبري: الإدارة الأمريكية تبعث برسالة احتجاج شديدة اللهجة لحكومة بينيت

قن

معاريف: إلى قادة واشنطن.. امنحوهم غرفة في سفارتكم أو ليبنوا قنصليتهم في أبوديس

النخالة: مستمرون في قتال العدو وجريمة حصار غزة يجب أن تنتهي بلا مقابل أو تنازلات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية