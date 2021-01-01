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الاحتلال يقمع المشاركين بصلاة المغرب في المقبرة اليوسفية بالقدس ويعتقل شاباً

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع المشاركين بصلاة المغرب في المقبرة اليوسفية بالقدس ويعتقل شاباً



القدس المحتلة /سما/

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المشاركين بصلاة المغرب في المقبرة اليوسفية المحاذية لأسوار مدينة القدس المحتلة من الجهة الشرقية، بإطلاق القنابل الصوتية، واعتقلت شابا.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من المقدسيين أدوا صلاة جماعية مساء اليوم رداً على أعمال التجريف التي تقوم بها سلطات الاحتلال بالمقبرة، قبل أن تهاجم قوات الاحتلال المشاركين بالقنابل الصوتية وتعتدي عليهم بالضرب لإخلائهم.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ليث شلبي، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف بالقدس.

#قوات الاحتلال #المقبرة اليوسفية #مدينة القدس

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