اجتماع بطولكرم مع وفد من مؤسسة PARCIC اليابانية لبحث آلية تطوير أحراش عنبتا – نور شمس – طولكرم

طولكرم /سما/

عقدت الإدارة العامة للتنمية والتخطيط بمحافظة طولكرم وبالتنسيق مع الإغاثة الزراعية ومجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة إجتماعا مع وفد من مؤسسة PARCIC اليابانية لبحث آلية تطوير أحراش عنبتا – نور شمس- طولكرم من خلال المشاريع المقترحة التي تم تقديمها للمؤسسة عبر خطة متكاملة ضمن مراحل تطوير بيئة الأحراش.

جاء ذلك في دار المحافظة بمشاركة مدير عام الإدارة العامة للتنمية والتخطيط رفعت ذياب والجهات المختصة بمؤسسة المحافظة ومدير الإغاثة الزراعية في شمال الضفة عاهد زنابيط والمهندس أكثم بدران المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة، وميسون زريقي رئيس وحدة العلاقات العامة.

وأكد ذياب على أهمية التعاون المشترك لتطوير بيئة الأحراش وإعادة تأهيلها، وزراعة أشجار حرجية جديدة، إنطلاقا من الحفاظ على البيئة والأشجار والمساحات الخضراء والتي تعد متنفسا لأهلنا بمحافظة طولكرم.

وأشار ذياب إلى أن المحافظ أبو بكر،شكل لجنة من جهات الإختصاص لمتابعة تطوير أحراش عنبتا – نور شمس- طولكرم، مثنيا على جهود جميع الشركاء، ومؤسسة PARCIC اليابانية على التعاون والشراكة بهذا المجال.