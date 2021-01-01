اللواء يوسف الحلو يزور طولكرم ويؤكد على دور الشرطة قي توطيد وتعزيز العلاقة مع المواطن

طولكرم /سما/

التقى محافظ طولكرم عصام أبو بكر بدار المحافظة، مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو والوفد المرافق له من قيادة الشرطة، وذلك بحضور ومشاركة كل قائد المنطقة العميد جمال أبو العز ومدراء الأجهزة الأمنية، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح مؤيد شعبان، وأمين سر حركة فتح بطولكرم إياد جراد” أبو الصامد”، وفيصل سلامة منسق فصائل العمل الوطني، وحضور الجهات المختصة بمؤسسة المحافظة.

وأكد المحافظ أبو بكر على توجيهات الرئيس محمود عباس “أبو مازن” في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني ، مباركاً للواء الحلو تسلمه مهام عمله مديراً عاماً للشرطة، مثنياً على جهود الشرطة وكافة أركان المؤسسة الأمنية، بتطبيق القانون والنظام العام،والمتابعة المستمرة لجميع القضايا، وذلك حفاظاً على أمن المواطنين ومقدراتهم وممتلكاتهم وحماية السلم الأهلي.

وأشاد المحافظ أبو بكر بالعمل المشترك من المؤسسة الأمنية، وإقليم حركة فتح بطولكرم وكافة المكونات على مستوى المحافظة، مقدماً شرحاً عن وضع المحافظة والعمل المستمر في خدمة المواطنين ومحاربة كافة الظواهر السلبية والتغلب على جميع التحديات.

وأكد اللواء/ يوسف الحلو مدير عام الشرطة الفلسطينية خلال زيارته على ان دور الشرطة هو توطيد وتعزيز العلاقة مع المواطن ووجوب احترامه والحفاظ على حقوقه وصون كرامته وهذا هو الأساس التي يبني عليه جهاز الشرطة الفلسطيني إستراتيجيته في حفظ الأمن والنظام العام والذي هو من أساسيات ومبادئ العمل الشرطي مشيرا في الوقت نفسه إلى الدور الهام والفعال للمواطن كشريك أساسي في الأمن والأمان كما هو شريك في البناء والعطاء وأن تطور الوطن وازدهاره في شتى المجالات يأتي بشكل مواز مع ما تم تحقيقه من الأمن والشعور بالأمان في المجتمع الفلسطيني .

ورافق الحلو خلالالزيارة العميد رمضان عوض مساعد مدير عام الشرطه للمحافظات الشمالية والعميد ركن مدحت حجو مدير قوات الشرطه الخاصه والعميد د. خالد السباتين رئيس ديوان مدير عام الشرطه والعميد ناصر ابو حنانه مدير ادارة الحراسات والعميد بلال عبده مدير ادارة ارتباط الشرطه والعقيد عباس سويد مدير ادارة التسليح والرائد احمد الشعبي مدير مكتب اللواء،والتقى خلال الزيارة مع مدير شرطة المحافظة العميد حقوقي موسى يدك ونائبه العميد عمار عتيق وكافة مدراء أفرع الإدارات المتخصصة ومراكز الشرطة في المحافظة ونقل الحلو تحيات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين القائد الاعلى لقوى الامن والدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء وزير الداخلية لمنتسبي شرطة المحافظة ، مؤكدا بأن الشرطة الفلسطينية ماضية قدما بجهودها في سبيل الارتقاء بالعمل الشرطي والامني وتطويره من خلال فرض سيادة القانون بما يحفظ كرامة المواطن وحقوقه .

وحول العلاقة مع المواطن، قال ” نحن نقدم خدمة الأمن وتطبيق القانون التي يحتاجها المجتمع من اجل التقدم والتطوير، وهذه الرسالة السامية التي نقوم بها تتطلب منا دائما حسن الأداء وحسن المعاملة مع مواطنينا، وقناعتنا راسخة بان الأمن لا يمكن تحقيقه بالإكراه والضغط وإنما بالشراكة الحقيقة مع المواطن، التي تكفل تطبيق سليم للقانون وفقا لحقوق المواطن وتلبية مصالح الوطن.

واشار الحلو الى أن الأمن هو رافعة العمل السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية والشرطة حامية المشروع الوطني الفلسطيني وأننا نعمل لنخدم شعبنا بالشراكه مع منظومة الامن الفلسطينيه بكافة اذرعها، مضيفا ان الشرطة تكتسب احترامها من مهنيتها في العمل وسرعة تلبية نداءات المواطنين ومعالجة قضاياهم وهو الاحترام الحقيقي الذي تفتخر به الشرطة الفلسطينية، متقدما بجزيل شكره وامتنانه لمدير شرطة محافظة طولكرم ونائبه ولكافة الضباط والعناصر على الأداء المتميز والجهود العظيمة التي تبذل في هذا المجال كما اشار الى الجهود التي تبذل للاستثمار بالقوى البشرية المؤهلة والمدربة واعادة تنسيق الجهود حتى نحصل على النتائج المرجوة عبر الادارة الناجحة والتخطيط المتواصل .

من جهة اخرى كرم مدير عام الشرطة الملازم اول حسن فقها مرتب وحدة الشرطه الخاصه والملازم احمد صوان مرتب ادارة مكافحة المخدرات في شرطة المحافظه بعد إصابتهما أثناء مهمة القاء القبض على تاجر مخدرات في مدينة طولكرم حيث أصيبا بالوجه والعين إستدعت نقلهما للمشفى لتلقي العلاج وذلك أثناء تنفيذهما لمهمة القاء القبض على تاجر مخدرات نتج عنها ضبط مواد مخدرة و

عبرالحلو عن تقديره لشجاعتهم أثناء تنفيذهم لمهمتهم برفقة زملاءهم الذين دافعوا عن الوطن من العابثين بإمنه أمثال هذا التاجر حيث قدم لهما مكافأةً ودرعاً تكريمياً، متمنياً لهما الشفاء العاجل ودوام النجاح والتوفيق في خدمة المواطنين، آملاً أن يكون هذا العمل الشجاع مثالاً يحتذى به.