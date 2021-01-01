اشتية يدعو بلجيكا إلى الاعتراف بدولة فلسطين لإنقاذ حل الدولتين

رام الله /سما/

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية بلجيكا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على أن هذا هو الوقت المناسب من أجل حماية حل الدولتين، في ظل سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة برفع وتيرة التوسع الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي، وتدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب البلجيكي إليان تيليو، اليوم الثلاثاء، في مقر البرلمان بالعاصمة البلجيكية بروكسل، برفقة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.

وأطلع اشتية تيليو على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا، سواء من خلال الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وسرقة المياه وازدياد إرهاب المستوطنين، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتعطيل عملية إعمار القطاع، إضافة إلى منع عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس.