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كتلة نضال العمال تدعو الحكومة لمراقبة أسعار المواد الأساسية ووضع خطة حكومية لدعمها

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتلة نضال العمال تدعو الحكومة لمراقبة أسعار المواد الأساسية ووضع خطة حكومية لدعمها



رام الله /سما/

دعت كتلة نضال العمال في فلسطين، الحكومة الفلسطينية لمراقبة أسعار المواد الأساسية، وعدم التلاعب بها واعلانها لجمهور المستهلكين ، وتشديد الرقابة على الأسعار وانفاذ القانون بحق المتلاعبين بالأسعار.

وأشارت أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا يتطلب من الحكومة وفي جلستها القادمة مناقشة ذلك ووضع خطة سريعة لدعم المواد الأساسية.

وتابعت الكتلة إن الارتفاع المتزايد بالأسعار في المواد الأساسية واستغلال البعض مدعوماً بالجشع والطمع، أمر غير أخلاقي، مؤكدة على أن عادات وتقاليد شعبنا تتطلب من الجميع التكاتف والتكافل الاجتماعي.

#كتلة نضال العمال #فلسطين #الحكومة الفلسطينية

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