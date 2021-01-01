الرئيس يهاتف عائلة الراحل وفيق الشاعر معزيا بوفاته

رام الله /سما/

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، عائلة الفقيد الكبير د. وفيق محمد الشاعر رئيس الجالية الفلسطينية في روسيا الاتحادية، معزياُ بوفاته.

وقدم الرئيس خلال الاتصال، التعازي لشقيق الفقيد رامي وشقيقته د. أروى، مشيداً بمناقب الفقيد الذي التزم بقضية وطنه وشعبه طيلة حياته.

ودعا الرئيس، الله سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وتوفي الراحل د. وفيق الشاعر عن عمر يناهز 68 عاماً في احدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان.

وكان الراحل الشاعر رئيساً للجالية الفلسطينية في روسيا الاتحادية، وعضو الهيئة الإدارية للجالية الفلسطينية في أوروبا، ورئيس المركز الثقافي الفلسطيني في موسكو.